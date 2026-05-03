Más Deportes Randal Willars brilla con plata en la plataforma de 10 metros varonil La delegación mexicana concluyó en el segundo lugar del medallero general, con tres platas y dos bronces.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Randal Willars gana plata y México destaca en Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados

La actuación de Randal Willars Valdez marcó el cierre de México en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, en China. El mexicano se colgó la medalla de plata en la plataforma de 10 metros varonil, con 538.15 puntos.

Con este resultado, Willars firmó su segundo podio del certamen y confirmó su gran momento competitivo. A lo largo de la prueba, mostró solidez y constancia en cada ejecución, consolidándose como uno de los referentes de la disciplina a nivel internacional.

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¿Cómo fue la actuación de Randal Willars en la final?

En su camino a la final, el mexicano superó la fase eliminatoria y avanzó con autoridad hasta las semifinales. En esta misma prueba, Kevin Berlín Reyes no logró superar la ronda inicial, tras enfrentarse a uno de los representantes chinos. Randal quedó abajo del chino Yuming Bai, quien se llevó el oro. Junjie Lian completó el podio con el bronce.

¿Cómo le fue a México en el medallero general?

Más allá de lo individual, México tuvo una destacada actuación en Pekín, al ubicarse en el segundo lugar del medallero general. La delegación sumó cinco preseas: tres de plata y dos de bronce, solo por detrás de China, que dominó ampliamente la competencia.

Las medallas de plata llegaron en distintas pruebas. Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya la consiguieron en trampolín de 3 metros sincronizados, mientras que el equipo mixto, integrado por Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Olvera y Willars, aportó la segunda.

Por su parte, los bronces fueron obra de Kevin Berlín y Randal Willars en plataforma sincronizada, además de Osmar Olvera en trampolín individual. En otras pruebas, Aranza Vázquez alcanzó las semifinales, mientras que María Fernanda García se quedó en la ronda inicial.