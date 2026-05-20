Más Deportes Asaltan en vivo al periodista Fernando Vargas durante una transmisión El periodista sufrió el atraco mientras participaba en un enlace al programa Activo Deportes.

Video Asaltan en vivo al periodista Fernando Vargas durante una transmisión en México

Fernando Vargas, director de medios de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México y periodista deportivo fue asaltado en vivo durante una transmisión en un programa de televisión.

Los hechos se suscitaron en las últimas horas y el video se hizo viral por la noche de este martes 19 de mayo, tras el enlace al programa Activo Deportes del estado de Morelos en México, específicamente en la ciudad de Cuernavaca.

PUBLICIDAD

Así fue el asalto en vivo a Fernando Vargas



En la transmisión se ve como el asaltante se acercó al vehículo en el que se encontraba Fernando Vargas, abrió la puerta sin problemas para exigirle sus pertenencias.

"La llave rápido. Llave, teléfonos y carteras, rápido", es lo que se escucha en la transmisión, al momento que se ve el periodista entregar sus objetos personales, al tiempo que igual le pide el celular que quita.

Vargas se baja del coche, pide calma a quien le acompañaba, que no se veía en la transmisión, mientras el asaltante continuó amenazando a las víctimas y les ordenó retirarse del lugar una vez consumado el robo.

Al aire en el programa Activo Deportes, se vio en todo momento al conductor sorprendido e indignado por el asalto que veía completamente en vivo a su compañero de trabajo.