Más Deportes Shaquille O'Neal volvió a la universidad a recibir una maestría por parte de LSU Pese a ser una leyenda de la NBA, Shaq volvió a la escuela para recibir su grado de maestro este sábado por la mañana.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Shaquille O’Neal regresa a la universidad a recibir su maestría

Shaquille O'Neal volvió a vivir un momento especial con LSU, luego de que estuvo presente este sábado en la ceremonia de graduación, donde recibió su Maestría en Artes Liberales por parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

El histórico excentro de la NBA, regresó una vez más a la universidad donde se convirtió en figura antes de dar el salto al profesionalismo.

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¿Cómo fue la carrera deportiva de Shaquille O'Neal en LSU?

O’Neal jugó con LSU entre 1989 y 1992, etapa en la que logró consolidarse como uno de los mejores basquetbolistas colegiales del país antes de ser elegido con la primera selección global del Draft de 1992 por el Orlando Magic.

Hasta la fecha, Shaq continúa siendo una de las máximas figuras en la historia deportiva de LSU. Se mantiene como el quinto máximo anotador de la universidad con mil 941 puntos y el segundo mejor reboteador con mil 217. Además, en 1991 fue reconocido como Jugador del Año.

Su relación con LSU se fortaleció todavía más en el año 2000, cuando regresó para terminar su licenciatura. Tras obtener su título universitario, la institución retiró oficialmente el jersey número 33 que utilizó durante su etapa colegial. Años después, en 2011, también fue homenajeado con una estatua a las afueras del recinto deportivo.

Shaquille trolea a Charles Barkley durante la ceremonia

La ceremonia también dejó un momento divertido. Cuando fue llamado al escenario para recibir su diploma, apareció registrado como “Shaquille ‘Odio a Charles Barkley’ O’Neal”, una clara broma hacia Charles Barkley, con quien mantiene una famosa rivalidad amistosa desde sus tiempos como jugadores y ahora como analistas de televisión.