Más Deportes México gana dos platas y un bronce en la Super Final de la Copa del Mundo de Clavados Los mexicanos Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars, Juan Manuel Celaya y Kevin Belín sobresalieron en el primer día del certamen.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video ¡Inician con todo! México sube al podio 3 veces en Copa del Mundo de Clavados

México tuvo un gran día en el arranque de la Super Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026 al colgarse dos medallas de plata y una de bronce en diferentes pruebas.

La primera plata llegó con la competencia del trampolín sincronizado de tres metros en donde, con un último clavado determinante, Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya, quienes han destacado en esta prueba desde hace tiempo, sumaron 420.57 puntos para terminar como subcampeones mundiales solo por debajo del equipo chino.

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"Sabíamos que podíamos conseguir la plata en el último clavado, así que nos concentramos y lo hicimos", expresó Celaya en palabras recogidas por la agencia EFE.

En la prueba de equipo mixto de tres y 10 metros, el equipo mexicano conformado por Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars, también lograron quedarse con el segundo lugar de la competencia con un total de 422.50 puntos en seis clavados, cuatro individuales y dos sincronizados.

KEVIN BERLÍN Y RANDAL WILLARS SE LLEVAN EL BRONCE

La última medalla del día fue de bronce para dupla mexicana conformada por Kevin Belín y Randal Willars en la plataforma sincronizada de 10 metros con 403.02 puntos por debajo de las parejas de China y Ucrania.