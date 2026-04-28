Más Deportes Alexa Grasso revive su brutal nocaut contra Maycee Barber en UFC La peleadora mexicana ahora se pone a disposición de la empresa para ver contra quién puede pelear.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Alexa Grasso recuerda su increíble nocaut contra Maycee Barber

Hace un mes, Alexa Grasso se convirtió en tendencia; dio la vuelta al mundo por el impresionante nocaut que le aplicó a Maycee Barber en el UFC Fight Night 271. Esta victoria, además, la puso nuevamente en la conversación por el título mundial mosca de la compañía.

El compromiso no era sencillo para la tapatía, que venía con la presión de tener tres peleas al hilo sin ganar, incluyendo dos derrotas consecutivas.

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¿Cómo describe Alexa Grasso su nocaut sobre Maycee Barber?

Acá no hubo fortuna ni fue un golpe de suerte; esas cosas se entrenan en los campamentos. En noches como esas es cuando se confirma que los sacrificios tienen su recompensa.

“Fue un gancho recto, entró súper bien. Al momento que ella cayó, me dio la espalda. No vi que estaba noqueada porque todavía su brazo como que se estaba moviendo, porque iba a voltear hacia mí y, bueno, pues solamente di un golpe más y tomé la sumisión”, describió la tapatía en charla con TUDN.

“Todo mundo sabe que soy una excelente striker, todo mundo sabe que mis golpes son muy certeros, muy limpios. Se vio perfectamente el entrenamiento, porque ese tipo de transiciones no pasa nada más así como de la nada; fue entrenada muchas veces para que pasara de la manera tan rápida que pasó”, agregó.

¿Qué pasó con Maycee Barber tras el nocaut?

Luego del impacto, Barber quedó fuera, sí. Por algunos segundos, las tomas de televisión mostraron a la estadounidense tendida sin ningún movimiento, a lo que Alexa, en forma de respeto, solo se arrodilló a esperar que Maycee se recuperara.

“Es normal, son cosas que pasan. Nada más es tiempo para que la atleta se recupere y ya. Obviamente se vio muy espectacular porque la cámara no dejaba de grabarla. Por lo general, en otros eventos la cámara no graba a la persona que está en el piso noqueada, pero es normal, nada más darle tiempo. Por respeto yo no podía pararme y estar brincando; simplemente, como un artista marcial, es mostrar respeto a tu oponente y esperar a que se recupere y listo”, afirmó.

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¿Qué sigue para Alexa Grasso en UFC?

Tras este desempeño, Grasso se mantiene en la tercera posición del ranking peso mosca femenil de UFC, a la espera de lo que la empresa decida para ella, ya sea una revancha con la brasileña Natalia Silva, un cuarto capítulo de la rivalidad con la actual campeona Valentina Shevchenko o alguna otra rival que pueda colarse a la conversación.