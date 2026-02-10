Milano Cortina 2026 Juegoso Olímpicos: El noruego Birk Ruud destrona a Alex Hall como campeón olímpico en slopestyle Desde que el slopestyle forma parte de los Juegos Olímpicos de Invierno, Noruega y Estados Unidos no han soltado el primer puesto del podio.



Birk Ruud, de Noruega, se subió a lo más alto del podio en la final del slopestyle del esquí acrobático en Milano Cortina 2026 y se atrevió a marcarle un alto al estadounidense Alex Hall, quien era el actual campeón olímpico desde Beijing 2022.

La presea dorada la tuvo asegurada desde su primer intento, donde obtuvo un sobresaliente desempeño en su descenso al conseguir 86.28 puntos. Alex Hall estuvo cerca de arrebatarle el puesto luego de obtener en su segunda carrera 85.75.

Noruega y Estados Unidos se prestan los podios



Desde que el slopestyle formó parte de los Juegos Olímpicos de Invierno por primera vez en Sochi 2014, Noruega y Estados Unidos no han soltado el primer puesto del podio, a su vez que se han alternado.

En aquella edición, el estadounidense Joss Christensen obtuvo el oro; en Pyeongchang 2018 lo hizo el noruego Oystein Braten; más tarde hizo lo propio Alex Hall en Beijing 2022; por último, hoy, en Milano Cortina 2026, Birk Ruud obtiene el resultado.

Luca Harrington, de Nueva Zelanda. amarró el tercer puesto en su tercer intento al conseguir 85.15. Este resultado representa la segunda medalla de bronce en esta cita olímpica invernal para el país de Oceanía.