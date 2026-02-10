    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: ¡Otra medalla! Pietro Sighel entra de espaldas a la meta y le da a Italia el oro

    Con este resultado conseguido en Milano Cortina 2026, Arianna Fontana se convierte en la primera mujer en ganar preseas en seis ediciones olímpicas invernales consecutivas

    Por:
    Ricardo Escartín
    Video Italia sorprende y se lleva el oro en relevos mixtos de pista corta

    Italia de la mano de Arianna Fontana, Elisa Confortola, Thomas Nadalini y Pietro Sighel conquistó una nueva medalla de oro en el cuarto día de Milano Cortina 2026 luego de que su equipo mixto hizo una carrera formidable en la final del patinaje de velocidad en pista corta por relevos al marcar un tiempo de 2:39.019.

    La Arena de Patinaje sobre Hielo de Milán observó el excelente rendimiento de los locales, quienes tomaron las primeras dos posiciones desde la cuarta vuelta

    Ya desde la quinta vuelta hasta la décima, el equipo azzurro no soltó el primer puesto. El público estalló en emociones luego de que el último relevo, Pietro Sighel, entró de espaldas al momento de llegar a la línea de meta, en una acción que quedará para la historia.

    El equipo de Canadá cronometró 2:39.258 y se adjudicó la plata. La gran sorpresa fue Bélgica, novena en la clasificación del ranking mundial y que logró un sorpresivo tercer puesto con 2:39.353, luego de haber clasificado a la final como quinta.

    Arianna Fontana ha pisado el podio de manera constante a lo largo de su historia; con este resultado, se convierte en la primera mujer en ganar preseas en seis ediciones olímpicas invernales consecutivas.

    Fontana tiene en su palmarés 12 metales olímpicos obtenidos desde Turín 2006 hasta Milano Cortina 2026; tres de ellas son de oro, las cuales se pudo colgar en Pyeongchang 2018, Beijing 2022 y Milano Cortina 2026.

    En final B, pero Países Bajos logra un récord olímpico

    En la final B de clasificación, Países Bajos hizo historia al lograr la primera posición y establecer récord olímpico con un tiempo de 2:35.537. Su dominio fue tan claro en la carrera que el segundo puesto, Corea del Sur, tocó la línea de meta con 2:40.319, 5 segundos más a comparación del primero.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

