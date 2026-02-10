    Milano Cortina 2026

    Donovan Carrillo en Juegos Olímpicos de Invierno 2026 HOY EN VIVO: la competencia está por iniciar

    Sigue todas las incidencias del debut de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2022.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Gritos por todos lados! Así entra Donovan Carrillo a la arena REDACCION


    Donovan Carrillo es el primer mexicano que entra en acción dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 que cuenta con cinco representantes mexicanos en la delegación.

    PUBLICIDAD

    Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 representan el mayor sueño para cualquier competidor dentro de los deportes invernales y, entre ellos, los competidores en el patinaje artístico, la disciplina en la que competirá el mexicano Donovan Carrillo.

    El patinador es el rostro más reconocible de la delegación mexicana compuesta por cinco atletas que competirán en el certamen italiano y competirá en una disciplina que, dada la elegancia, la estética y la naturaleza, muchos han comparado con lo que representa la gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Verano.

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Arianna Fontana, la reina de oro italiana que marca un hito en Milano Cortina 2026
    2 mins

    Arianna Fontana, la reina de oro italiana que marca un hito en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Conoce a Yuzuru Hanyu, el máximo ídolo de Donovan Carrillo
    2 mins

    Conoce a Yuzuru Hanyu, el máximo ídolo de Donovan Carrillo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Sales de casa a recoger medalla olímpica: partidazo para definir bronce en Milano Cortina
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Sales de casa a recoger medalla olímpica: partidazo para definir bronce en Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Mikaela Shiffrin decepciona en la prueba combinada por equipos femeninos
    2 mins

    Mikaela Shiffrin decepciona en la prueba combinada por equipos femeninos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Suecia arrasa con el podio del sprint clásico en el esquí de fondo de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Suecia arrasa con el podio del sprint clásico en el esquí de fondo de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegoso Olímpicos: El noruego Birk Ruud destrona a Alex Hall como campeón olímpico en slopestyle
    1 mins

    Juegoso Olímpicos: El noruego Birk Ruud destrona a Alex Hall como campeón olímpico en slopestyle

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: ¡Otra medalla! Pietro Sighel entra de espaldas a la meta y le da a Italia el oro
    2 mins

    Juegos Olímpicos: ¡Otra medalla! Pietro Sighel entra de espaldas a la meta y le da a Italia el oro

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Johannes Hoesflot Klaebo se acerca a la inmortalidad olímpica con su séptimo oro
    1 mins

    Johannes Hoesflot Klaebo se acerca a la inmortalidad olímpica con su séptimo oro

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy martes10 de febrero de febrero: ¡Día 4 en marcha!
    14 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy martes10 de febrero de febrero: ¡Día 4 en marcha!

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿A qué hora compite Donovan Carrillo en el patinaje artístico de Milano Cortina 2026?
    1 mins

    ¿A qué hora compite Donovan Carrillo en el patinaje artístico de Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    ACCIONES DEL PATINAJE ARTÍSTICO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS CON DONOVAN CARRILLO

    ¡Estamos listos para ver a Donovan Carrillo!


    -El mexicano entrará en acción en el programa corto del patinaje artístico varonil de los Juegos Olímpicos.

    ¡DONOVAN CARRILLO ES PRESENTADO!


    El mexicano entró ya a la pista de la arena en Milán.

    ¡INICIA LA COMPETENCIA DEL PATINAJE ARTÍSTICO!


    Pettr Gumenik abre pista con su rutina. Donovan Carrillo será el quinto en el orden.

    ¡DONOVAN CARRILLO INICIA SU RUTINA!


    El mexicano ya está en la pista en Milano Cortina 2026.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno