Milano Cortina 2026 Donovan Carrillo en Juegos Olímpicos de Invierno 2026 HOY EN VIVO: la competencia está por iniciar Sigue todas las incidencias del debut de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2022.

Video ¡Gritos por todos lados! Así entra Donovan Carrillo a la arena

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 representan el mayor sueño para cualquier competidor dentro de los deportes invernales y, entre ellos, los competidores en el patinaje artístico, la disciplina en la que competirá el mexicano Donovan Carrillo.

El patinador es el rostro más reconocible de la delegación mexicana compuesta por cinco atletas que competirán en el certamen italiano y competirá en una disciplina que, dada la elegancia, la estética y la naturaleza, muchos han comparado con lo que representa la gimnasia artística en los Juegos Olímpicos de Verano.

ACCIONES DEL PATINAJE ARTÍSTICO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS CON DONOVAN CARRILLO

¡Estamos listos para ver a Donovan Carrillo!



-El mexicano entrará en acción en el programa corto del patinaje artístico varonil de los Juegos Olímpicos.

¡DONOVAN CARRILLO ES PRESENTADO!



El mexicano entró ya a la pista de la arena en Milán.

¡INICIA LA COMPETENCIA DEL PATINAJE ARTÍSTICO!



Pettr Gumenik abre pista con su rutina. Donovan Carrillo será el quinto en el orden.

¡DONOVAN CARRILLO INICIA SU RUTINA!



El mexicano ya está en la pista en Milano Cortina 2026.