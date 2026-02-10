Milano Cortina 2026 Suecia arrasa con el podio del sprint clásico en el esquí de fondo de Milano Cortina 2026 Linn Svahn se convirtió en la nueva campeona olímpica del sprint clásico en el esquí de fondo, flanqueada en el podio por sus compatriotas que hicieron el 1-2 en Beijing 2022.

Suecia se llevó el primer 1-2-3 de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, al arrasar en el sprint clásico del esquí de fondo, con Linn Svahn en la posición más alta del podio.

La nueva campeona olímpica cruzó la meta con tiempo de 4:03.05, por delante de la monarca de Beijing 2022, Jonna Sundling, quien llegó 1.59 segundos detrás (4:04.64).

Maja Dahlqvist, plata en Beijing 2022, cerró el podio sueco con registro de 4:07.88.

Con este resultado, Sundling y Dahlqvist suman ya cuatro preseas olímpicas en sus carreras.

Por primera vez en Milano Cortina 2026 vimos un podio de un solo país. Imagen Getty Images