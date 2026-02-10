Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos: Sales de casa a recoger medalla olímpica: partidazo para definir bronce en Milano Cortina Italia se queda con la primera medalla que el curling reparte en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

Video Casual: sales de tu casa y ganas una medalla olímpica

Italia se adjudicó la medalla de bronce en el Curling, la primera que reparte esta disciplina dentro de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 que vive su cuarto día oficial de competencias.

La dupla integrada por Stefania Constantini y Amos Mosaner lograron vencer a Gran Bretaña en un partidazo por 5-3 para subirse al podio.

Constantini, oriunda de Cortina, donde se lleva a cabo el curling, se mostró visiblemente emocionada con este logro.

Ambos lograron el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, por lo que es su segundo podio de forma consecutiva, y al menos compensar la frustración de la derrota ante Estados Unidos en Semifinales.

Es también la segunda medalla en la historia para Italia en el curling dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno.