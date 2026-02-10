    Milano Cortina 2026

    Mikaela Shiffrin decepciona en la prueba combinada por equipos femeninos

    Shiffrin tenía en su bajada de slalom la oportunidad de asegurar la medalla de oro para el equipo 1 de Estados Unidos, conformado junto a Breezy Johnson, pero su desempeño no fue el esperado.

    La sorpresa del día cuatro de Milano Cortina 2026 se dio en el debut de la combinada por equipos femenina del esquí alpino, cuando la estadounidense Mikaela Shiffrin realizó una perjudicial prueba de slalom para el equipo 1 de Estados Unidos, dejando la medalla de oro en manos de la pareja austriaca conformada por Ariane Raedler y Katharina Hubler, quienes obtuvieron un tiempo total de 2:21.66.

    De esta manera Shiffrin, quien es considerada como una de las más grandes esquiadoras alpinas de la historia, decepcionó tal y como lo hizo en Beijing 2022, cuando no pudo amarrar medalla en ninguno de sus eventos individuales y por equipo.

    Así fue la desafortunada participación de Mikaela Shiffrin

    En el Centro de Esquí Alpino de Tofane se desarrolló un evento sorpresivo al término de las pruebas del slalom, justamente en la final de la competencia.

    En ese momento los equipos de Austria 2, Alemania y Estados Unidos 2 ocuparon la primera, segunda y tercera posición, respectivamente.

    Mikaela Shiffrin tuvo en su bajada la posibilidad de arrebatarle la medalla de oro al equipo austriaco de Raedler-Huber y de esta manera volver de manera triunfal a lo más alto del podio, cosa que no ha conseguido desde Pyeongchang 2018.

    Antes de Shiffrin, su compañera Breezy Johnson, quien ya obtuvo el oro en el descenso femenino de esta cita olímpica, hizo una bajada excepcional al cronometrar 1:36.59 y con ello conseguir el primer puesto de la carrera de descenso.

    El destino del equipo de Estados Unidos 1 quedaba en manos de Shiffrin.

    Al momento de la última bajada del slalom, Mikaela Shiffrin tuvo un rendimiento deficiente al cronometrar 45.38 segundos, obteniendo el puesto 15 y con ello el equipo alcanzó un tiempo total de 2:21.97, seis centésimas más que el tercer puesto logrado por sus compatriotas Jacqueline Wiles y Paula Moltzan, algo que no estaba previsto.

    Mikaela Shiffrin se quedó a centésimas de otra medalla olímpica.
    Mikaela Shiffrin se quedó a centésimas de otra medalla olímpica.
    Imagen Getty Images


    Alemania obtuvo el segundo puesto de la mano de Kira Weidle-Winkelmann y Emma Aicher al cronometrar 2:21.71.

