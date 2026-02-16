    Milano Cortina 2026

    Xandra Velzeboer completa doblete en el patinaje de velocidad de pista corta

    La neerlandesa Xandra Velzeboer se impuso en los 1000 m. del patinaje de velocidad de pista corta para sumar este oro al de los 500 m. y completar el doblete en Milano Cortina 2026.

    Por:Ricardo Otero
    add
    Video Xandra Velzeboer completa doblete en patinaje de pista corta

    Xandra Velzeboer se consagró como la reina del patinaje de velocidad de pista corta con el doblete de los 500 y 1000 metros en Milano Cortina 2026.

    La neerlandesa supo mantener su ventaja en las últimas vueltas de los 1000 m. para terminar por delante de la número 1 del ranking mundial, la canadiense Courtney Sarault.

    Velzeboer paró el cronómetro en 1:28.437, apenas 86 milésimas más rápida que la canadiense (1:28.523). La sudcoreana Gilli Kim entró en tercer lugar con (1:28.614).

    Xandra Velzeboer sumó su segundo oro en Milano Cortina 2026.
    Imagen Getty Images

    La favorita local y multimedallista olímpica, Ariana Fontana, tuvo un ligero despiste a tres vueltas del final que la rezagó y no pudo recuperarse lo suficiente para terminar en el cuarto lugar.

    Previamente, Velzeboer ganó los 500 m. con Fontana como escolta y Sarault con el bronce.

    Video Así se despidió Donovan Carrillo de Milano Cortina

