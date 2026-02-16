Juegos Olímpicos Lasse Gaxiola no logra terminar su prueba y México se despide de Milano Cortina 2026 Una fuerte nevada impide que el mexicano pueda completar su descenso en el slalom y termina participación mexicana en Juegos Olímpicos.

Video ¡Imposible competir así! El lamento de Lasse Gaxiola y su madre Sarah

PUBLICIDAD

De esta forma, la participación de los mexicanos en los Juegos Olímpicos terminó de forma oficial.

Las condiciones climáticas en Stelvio hicieron casi imposible que Lasse Gaxiola siquiera pudiera ver un circuito que se tornó peligroso y que sufrió una cascada de varios competidores que no pudieron concluir la prueba.

Lasse Gaxiola, de 18 años, contó con la presencia de su madre, Sarah Schleper, quien el domingo también se despidió de Milano Cortina 2026 tras ser descalificada también en esquí alpino.

Gaxiola había competido también previamente en el slalom gigante y, en aquella competición, sí pudo concluir sus dos descensos, a diferencia de lo ocurrido este lunes.

Las condiciones climatológicas impidieron incluso que el ya medallista de oro Lucas Pinheiro, de Brasil, pudiera concluir su participación.