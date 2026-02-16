Milano Cortina 2026 Lasse Gaxiola sufrió lesión en el entrenamiento previo al slalom El esquiador mexicano Lasse Gaxiola salió a competencia con una lesión adquirida en las horas previas a salir a competir en el slalom del esquí alpino de Milano Cortina 2026.

Lasse Gaxiola sufrió un desafortunado imprevisto antes de salir a competencia este lunes en el slalom del esquí alpino en Milano Cortina 2026.

El miembro más joven de la delegación mexicana sufrió una fractura en un dedo en el entrenamiento previo al primer descenso.

Tras el incidente, fue asistido en el lugar por dos horas, según reportó su madre, Sarah Schleper, y decidieron que saldría a competir.

Pero las condiciones climáticas tampoco ayudaron a los esquiadores y Lasse perdió una puerta, lo que lo sacó de competencia.

"Me sentía bien, mi papá (Federico Gaxiola) le puso un tape, me sentí bien, salí normal (a la competencia) y estuvo demasiado difícil", dijo Lasse ante la cámara de TUDN.

Terminó así la primera participación olímpica de Lasse Gaxiola, con el hito de formar con Sarah Schleper la primera dupla madre e hijo que compite en la misma edición de unos Juegos Olímpicos de invierno.