    Milano Cortina 2026

    Lasse Gaxiola sufrió lesión en el entrenamiento previo al slalom

    El esquiador mexicano Lasse Gaxiola salió a competencia con una lesión adquirida en las horas previas a salir a competir en el slalom del esquí alpino de Milano Cortina 2026.

    Por:
    TUDN
    add
    Síguenos en Google
    Video Lasse Gaxiola sufrió lesión antes de salir a competir

    Lasse Gaxiola sufrió un desafortunado imprevisto antes de salir a competencia este lunes en el slalom del esquí alpino en Milano Cortina 2026.

    El miembro más joven de la delegación mexicana sufrió una fractura en un dedo en el entrenamiento previo al primer descenso.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    ¿En qué están inspirados los llamativos uniformes de competencia de México en Milano Cortina 2026?
    1 mins

    ¿En qué están inspirados los llamativos uniformes de competencia de México en Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Xandra Velzeboer completa doblete en el patinaje de velocidad de pista corta
    1 mins

    Xandra Velzeboer completa doblete en el patinaje de velocidad de pista corta

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Lasse Gaxiola no logra terminar su prueba y México se despide de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Lasse Gaxiola no logra terminar su prueba y México se despide de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy lunes 16 de febrero: Lasse Gaxiola cierra por México
    11 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy lunes 16 de febrero: Lasse Gaxiola cierra por México

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: lunes 16 de febrero, Lasse Gaxiola vuelve a escena
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: lunes 16 de febrero, Lasse Gaxiola vuelve a escena

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Stroem sorprende a favorita para firmar segundo oro en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Stroem sorprende a favorita para firmar segundo oro en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Nuevo drama en Juegos Olímpicos: fuerte accidente conmociona a Milano Cortina 2026
    1 mins

    Nuevo drama en Juegos Olímpicos: fuerte accidente conmociona a Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿A qué hora compite Lasse Gaxiola en el slalom del esquí alpino de Milano Cortina 2026?
    1 mins

    ¿A qué hora compite Lasse Gaxiola en el slalom del esquí alpino de Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Histórico! Gran Bretaña logra la primera medalla de oro en skeleton mixto con récord de pista incluido
    1 mins

    ¡Histórico! Gran Bretaña logra la primera medalla de oro en skeleton mixto con récord de pista incluido

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Sarah Schleper y Hubertus von Hohenlohe: los príncipes mexicanos del esquí alpino en Juegos Olímpicos
    2 mins

    Sarah Schleper y Hubertus von Hohenlohe: los príncipes mexicanos del esquí alpino en Juegos Olímpicos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Tras el incidente, fue asistido en el lugar por dos horas, según reportó su madre, Sarah Schleper, y decidieron que saldría a competir.

    Pero las condiciones climáticas tampoco ayudaron a los esquiadores y Lasse perdió una puerta, lo que lo sacó de competencia.

    Video ¡Imposible competir así! El lamento de Lasse Gaxiola y su madre Sarah

    "Me sentía bien, mi papá (Federico Gaxiola) le puso un tape, me sentí bien, salí normal (a la competencia) y estuvo demasiado difícil", dijo Lasse ante la cámara de TUDN.

    Terminó así la primera participación olímpica de Lasse Gaxiola, con el hito de formar con Sarah Schleper la primera dupla madre e hijo que compite en la misma edición de unos Juegos Olímpicos de invierno.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos