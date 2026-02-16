    Milano Cortina 2026

    Tragedia en el slalom: Atle Lie McGrath deja ir un oro casi seguro en el slalom

    El slalom masculino de Milano Cortina 2026 nos dio un momento de drama asboluto cuando el noruego Atle Lie McGrath falló en el segundo descenso; el suizo Loic Meillard se quedó con el oro.

    Por:
    Ricardo Escartín
    add
    Síguenos en Google
    Video La frustración de Atle Lie McGarth al perder el oro en el slalom

    Fracturas, caídas y condiciones climáticas adversas fueron las sorpresas de la prueba del slalom de esquí alpino de Milano Cortina 2026, sin embargo, la mayor de ellas fue que el suizo Loic Meillard se proclamó nuevo campeón olímpico luego de un mal descenso del noruego Atle Lie McGrath.

    Durante la carrera, las condiciones del Centro de Esquí Stelvio no fueron las mejores por una intensa nevada que terminó por dejar fuera varios competidores, entre ellos el mexicano Lasse Gaxiola, quien con una fractura en el dedo no pudo completar el recorrido, y el brasileño Lucas Pinheiro, oro en slalom gigante de este domingo.

    PUBLICIDAD

    A pesar de esto, McGrath lideró la primera carrera al realizar un descenso de 56.14 segundos, lo que lo convirtió en favorito para lograr la presea dorada.

    Por su parte, Meillard no quedó atrás y presionó al noruego en su primera bajada al detener el crono en 56.73.

    Video El recorrido para el oro de Loic Meillard en el slalom

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Lasse Gaxiola sufrió lesión en el entrenamiento previo al slalom
    1 mins

    Lasse Gaxiola sufrió lesión en el entrenamiento previo al slalom

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿En qué están inspirados los llamativos uniformes de competencia de México en Milano Cortina 2026?
    1 mins

    ¿En qué están inspirados los llamativos uniformes de competencia de México en Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Xandra Velzeboer completa doblete en el patinaje de velocidad de pista corta
    1 mins

    Xandra Velzeboer completa doblete en el patinaje de velocidad de pista corta

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Lasse Gaxiola no logra terminar su prueba y México se despide de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Lasse Gaxiola no logra terminar su prueba y México se despide de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy lunes 16 de febrero: Lasse Gaxiola cierra por México
    13 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy lunes 16 de febrero: Lasse Gaxiola cierra por México

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: lunes 16 de febrero, Lasse Gaxiola vuelve a escena
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: lunes 16 de febrero, Lasse Gaxiola vuelve a escena

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Stroem sorprende a favorita para firmar segundo oro en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Stroem sorprende a favorita para firmar segundo oro en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Nuevo drama en Juegos Olímpicos: fuerte accidente conmociona a Milano Cortina 2026
    1 mins

    Nuevo drama en Juegos Olímpicos: fuerte accidente conmociona a Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿A qué hora compite Lasse Gaxiola en el slalom del esquí alpino de Milano Cortina 2026?
    1 mins

    ¿A qué hora compite Lasse Gaxiola en el slalom del esquí alpino de Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Histórico! Gran Bretaña logra la primera medalla de oro en skeleton mixto con récord de pista incluido
    1 mins

    ¡Histórico! Gran Bretaña logra la primera medalla de oro en skeleton mixto con récord de pista incluido

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    El descenso que cambió todo

    Para la segunda carrera, el panorama fue el mejor para el suizo luego de obtener un tiempo total de 1:53.61.

    Después de él siguió el turno de McGrath, quien tuvo problemas en su conducción al momento de atacar las puertas, por lo que no terminó el recorrido.

    Furioso y en un acto de frustración, el noruego aventó sus dos bastones, se quitó los esquíes y se pasó la malla de protección para alejarse del resto de los competidores.

    Loic Meillard se llevó el oro en el slalom de Milano Cortina 2026.
    Loic Meillard se llevó el oro en el slalom de Milano Cortina 2026.
    Imagen Getty Images

    La medalla de plata la obtuvo Fabio Gstrein, de Austria, al no despegarse de los primeros lugares en sus dos descensos y cronometrar 1:53.96.

    Henrik Kristoffersen salvó el honor de Noruega y se quedó con el bronce con un tiempo combinado de 1:54.74.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos