Milano Cortina 2026 Tragedia en el slalom: Atle Lie McGrath deja ir un oro casi seguro en el slalom El slalom masculino de Milano Cortina 2026 nos dio un momento de drama asboluto cuando el noruego Atle Lie McGrath falló en el segundo descenso; el suizo Loic Meillard se quedó con el oro.

Fracturas, caídas y condiciones climáticas adversas fueron las sorpresas de la prueba del slalom de esquí alpino de Milano Cortina 2026, sin embargo, la mayor de ellas fue que el suizo Loic Meillard se proclamó nuevo campeón olímpico luego de un mal descenso del noruego Atle Lie McGrath.

Durante la carrera, las condiciones del Centro de Esquí Stelvio no fueron las mejores por una intensa nevada que terminó por dejar fuera varios competidores, entre ellos el mexicano Lasse Gaxiola, quien con una fractura en el dedo no pudo completar el recorrido, y el brasileño Lucas Pinheiro, oro en slalom gigante de este domingo.

A pesar de esto, McGrath lideró la primera carrera al realizar un descenso de 56.14 segundos, lo que lo convirtió en favorito para lograr la presea dorada.

Por su parte, Meillard no quedó atrás y presionó al noruego en su primera bajada al detener el crono en 56.73.

El descenso que cambió todo

Para la segunda carrera, el panorama fue el mejor para el suizo luego de obtener un tiempo total de 1:53.61.

Después de él siguió el turno de McGrath, quien tuvo problemas en su conducción al momento de atacar las puertas, por lo que no terminó el recorrido.

Furioso y en un acto de frustración, el noruego aventó sus dos bastones, se quitó los esquíes y se pasó la malla de protección para alejarse del resto de los competidores.

Loic Meillard se llevó el oro en el slalom de Milano Cortina 2026. Imagen Getty Images

La medalla de plata la obtuvo Fabio Gstrein, de Austria, al no despegarse de los primeros lugares en sus dos descensos y cronometrar 1:53.96.

Henrik Kristoffersen salvó el honor de Noruega y se quedó con el bronce con un tiempo combinado de 1:54.74.