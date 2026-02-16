Milano Cortina 2026 ¿En qué están inspirados los llamativos uniformes de competencia de México en Milano Cortina 2026? Conoce quién es el diseñador de los uniformes de competencia de los mexicanos en Milano Cortina 2026 y en que se inspiró para crearlos.



Los mexicanos que tuvieron acción en Milano Cortina 2026 no solamente deslumbraron por sus participaciones en el hielo y la nieve, sino que también también robaron miradas con sus llamativos uniformes de competencia.

Esto no es nada nuevo para las delegaciones mexicanas, pues desde ediciones pasadas han vestido indumentarias cargadas de elementos culturales del país, lo que los convierte en piezas icónicas y llenas de estilo.

¿En qué están inspirados los uniformes de competencia de los mexicanos en Milano Cortina 2026?

El uniforme de competencia para esta cita olímpica invernal fue diseñado por Hubertus von Hohenlohe, esquiador alpino que defendió la bandera mexicana en seis ediciones invernales y que fue parte del equipo de entrenadores de los deportistas de esquí.

von Hohenlohe se inspiró directamente en la identidad gráfica de los Juegos Olímpicos de México 1968, concebida por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, autor del Estadio Banorte, el Museo Nacional de Antropología, entre otros.

Ramírez Vázquez, quien a su vez fue el presidente del Comité Organizador de aquella edición olímpica, ideó junto con su equipo de trabajo la identidad a partir de patrones geométricos repetitivos que aparecen en el arte de algunas culturas del México prehispánico.

von Hohenlohe se encargó de enlazar este elemento con la cabeza del jaguar, la cual aparece en diversas partes del uniforme.

La indumentaria fue utilizada únicamente por los deportistas que compitieron en pruebas de esquí; de tal manera que se la vimos portar a los esquiadores alpinos Sarah Schleper y Lasse Gaxiola, así como a los esquiadores de fondo Regina Martínez y Allan Corona.