Milano Cortina 2026 Vladyslav Heraskevych, descalificado por usar casco con atletas fallecidos en la guerra El piloto de skeleton ucraniano Vladyslav Heraskevych fue descalificado de Milano Cortina 2026, por el uso de un casco con los rostros de atletas fallecidos durante la invasión de Rusia a su país.

El ucraniano Vladyslav Heraskevych fue descalificado por el Comité Olímpico Internacional (COI) para el skeleton de Milano Cortina 2026, luego de reiterar en el uso de un casco con los rostros de atletas fallecidos durante la invasión de Rusia a su país.

El también abanderado de Ucrania en la ceremonia de inauguración de estos Juegos Olímpicos fue advertido por el uso de su casco desde los entrenamientos oficiales.

Sobre la descalificación, el COI argumentó que el atleta no consideró ninguna forma de compromiso tras las advertencias, "a pesar de los múltiples intercambios y reuniones en persona entre el COI y el señor Heraskevych".

"El COI tenía mucho interés en que el Sr. Heraskevych compitiera. Por ello, el COI se sentó con él para buscar la forma más respetuosa de abordar su deseo de recordar a sus compañeros atletas que han perdido la vida tras la invasión rusa de Ucrania", añadió el organismo.

Vladyslav Heraskevych fue advertido previamente por el uso del casco. Imagen Instagram Vladyslav Heraskevych / Getty Images

Vladyslav Heraskevych: ‘Esto es el precio de nuestra dignidad’

El casco de Vladyslav Heraskevych contenía los rostros ilustrados en serigrafía de alguno de los 650 atletas que han fallecido desde febrero de 2022, cuando Rusia comenzó la invasión a Ucrania, de acuerdo con una cifra ofrecida por el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha.

"Simplemente quería conmemorar a sus compañeros muertos en la guerra. No hay nada malo en ello bajo ninguna regla o ética", expresó Sybiha. "El COI intimidó, faltó al respeto e incluso sermoneó a nuestro atleta y a otros ucranianos sobre cómo debían guardar silencio sobre uno de los 130 conflictos del mundo".

El COI le ofreció a Heraskevych poder llevar un brazalete negro durante la competencia para conmemorar a sus compañeros fallecidos en la guerra, lo cual no fue aceptado por el piloto.

"Hay cosas más importantes que las medallas", dijo Heraskevych en un post en X tras su suspensión. "Esto es precio de nuestra dignidad".

Durante la invasión rusa, Heraskevych intentó alistarse al ejército en Kiev pero fue rechazado por no tener experiencia militar. Su padre y él han repartido alimentos en las ciudades más afectadas por la guerra.

¿Por qué se castigó a Vladyslav Heraskevych?

La Carta Olímpica prohíbe manifestaciones políticas en el contexto competitivo de los Juegos.

La Regla 50, en su inciso 2, expone lo siguiente: “ No se permitirá ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en ningún emplazamiento, instalación u otro lugar que se considere parte de los emplazamientos olímpicos”.

Sin embargo, los límites sobre lo que se considera una manifestación política sancionable no siempre son tan claros, ni aceptados.

En numerosas ocasiones se han criticado sanciones por la defensa de víctimas de abusos y opresión. Una de los castigos más famosos y vilipendiados por la opinión pública fue el de los velocistas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos, quienes alzaron el puño y agacharon la cabeza en la premiación de los 200 metros planos de México 1968, en apoyo al movimiento Black Power, que luchaba en contra de la segregación racial en su país.

En el contexto del caso de Vladyslav Heraskevych, Rusia fue suspendida del Movimiento Olímpico por la invasión a Ucrania, un conflicto bélico que está a punto de cumplir cuatro años.

El presidente de Ucrania apoya a Vladyslav Heraskevych

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, también se pronunció en contra de la decisión del COI.

"El movimiento olímpico debe contribuir a poner fin a las guerras, no a seguir el juego a los agresores", expresó el mandatario a través de su cuenta de X. “Agradezco a nuestro atleta su postura clara. Su casco, con los retratos de los atletas ucranianos caídos, representa el honor y el recuerdo”.

Zelenskyy también expresó sentir orgullo por Vladyslav Heraskevych y que su gesto “vale más que cualquier medalla”.