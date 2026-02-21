Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: domingo 22 de febrero
Se cierra el telón de Milano Cortina 2026 con la Ceremonia de Clausura, pero antes se entregarán cinco medallas de oro. Revisa la agenda del domingo 22 de febrero.
Llegó el Día 16 de competencias de Milano Cortina 2026 y con ello, la Ceremonia de Clausura de la edición XXV de los Juegos Olímpicos de invierno.
Previo al cierre, se entregarán las últimas cinco medallas de oro de estos Juegos.
Todos los horarios están descritos en tiempo del centro de México.
Esquí de fondo
🥇 3:00 am: Salida masiva clásica 50 km femenino
Esquí acrobático
🥇 3:40 am: Halfpipe femenino
Curling
Femenino
🥇 4:05 am Suiza vs. Suecia - Final por el oro
Bobsled
🥇 5:15 am: Cuádruple masculino - serie 4
Hockey sobre hielo
Masculino
🥇 7:10 am: Canadá vs. Estados Unidos - Final por el oro