Milano Cortina 2026 Katrin Beierl: de sufrir un derrame cerebral a ser top 10 olímpico en bobsled La piloto austriaca Katrin Beierl se colocó entre las mejores del mundo en bobsled femenil de doble tripulante pese a haber sufrido un derrame cerebral y una fractura en el pie.

Por: Ricardo Escartín Síguenos en Google

Video Los retos de la austriaca Katrin Beierl para llegar a Milano Cortina 2026

En el Centro de Deslizamiento de Cortina se escribió una historia de motivación y resiliencia en el bobsled doble femenil de Milano Cortina 2026, cuando la piloto austriaca Katrin Beierl finalizó en el noveno puesto después de haber vencido un derrame cerebral.

PUBLICIDAD

Fue en agosto de 2022, durante sus vacaciones en Perú. La atleta comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza; cuando ella creía que se trataba de algo minúsculo, se confirmó después que había sufrido un accidente cerebrovascular.

Ante la incertidumbre y un posible abandono de su práctica deportiva por sus condiciones de salud, la austriaca se quiso demostrar a sí misma que de esta lucha podría salir victoriosa.

Un regreso victorioso

El tiempo le dio la razón. Luego de su recuperación que duró un año, Beierl pudo retornar al bobsled del más alto nivel en diciembre de 2023, en la Copa del Mundo de ese año.

Tres años después, en el Campeonato Europeo de Bobsled llevado a cabo en St. Moritz en enero del 2026, la piloto austriaca pudo colgarse la medalla de plata.

Este sábado, en Milano Cortina 2026, Katrin Beierl se presentó en el escenario que todo atleta de este deporte anhelaría por descender, con todo y una fractura de metatarsiano ocurrida semanas antes, y junto con su guarda frenos Christania Simone Williams, se plantó entre las nueve mejores pilotos del mundo.