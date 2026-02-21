    Milano Cortina 2026

    Katrin Beierl: de sufrir un derrame cerebral a ser top 10 olímpico en bobsled

    La piloto austriaca Katrin Beierl se colocó entre las mejores del mundo en bobsled femenil de doble tripulante pese a haber sufrido un derrame cerebral y una fractura en el pie.

    Por:
    Ricardo Escartín
    add
    Síguenos en Google
    Video Los retos de la austriaca Katrin Beierl para llegar a Milano Cortina 2026

    En el Centro de Deslizamiento de Cortina se escribió una historia de motivación y resiliencia en el bobsled doble femenil de Milano Cortina 2026, cuando la piloto austriaca Katrin Beierl finalizó en el noveno puesto después de haber vencido un derrame cerebral.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Un panda, Jackie Chan, mensaje de Ilia Malinin y emotividad en la gala de patinaje artístico
    1 mins

    Un panda, Jackie Chan, mensaje de Ilia Malinin y emotividad en la gala de patinaje artístico

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Finlandia golea a Eslovaquia y se lleva el bronce en el hockey sobre hielo
    1 mins

    Finlandia golea a Eslovaquia y se lleva el bronce en el hockey sobre hielo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Alemania domina el bobsled doble femenino con el oro y la plata
    1 mins

    Alemania domina el bobsled doble femenino con el oro y la plata

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Alpes Franceses 2030: la próxima sede de los Juegos Olímpicos de invierno
    1 mins

    Alpes Franceses 2030: la próxima sede de los Juegos Olímpicos de invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿A qué hora es la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026?
    2 mins

    ¿A qué hora es la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    La agresión de Tonya Harding a Nancy Kerrigan que estremeció Lillehammer 1994
    2 mins

    La agresión de Tonya Harding a Nancy Kerrigan que estremeció Lillehammer 1994

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: La historia de Jamaica que enamoró a todos en Calgary 1988
    2 mins

    Juegos Olímpicos: La historia de Jamaica que enamoró a todos en Calgary 1988

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Países Bajos es el rey absoluto de la salida masiva de patinaje de velocidad
    2 mins

    Países Bajos es el rey absoluto de la salida masiva de patinaje de velocidad

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Error de EEUU le cuesta el bronce ante Canadá en el curling femenino
    1 mins

    Error de EEUU le cuesta el bronce ante Canadá en el curling femenino

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Milano Cortina 2026 vive su cierre de biatlón más espectacular
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Milano Cortina 2026 vive su cierre de biatlón más espectacular

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Fue en agosto de 2022, durante sus vacaciones en Perú. La atleta comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza; cuando ella creía que se trataba de algo minúsculo, se confirmó después que había sufrido un accidente cerebrovascular.

    Ante la incertidumbre y un posible abandono de su práctica deportiva por sus condiciones de salud, la austriaca se quiso demostrar a sí misma que de esta lucha podría salir victoriosa.

    Un regreso victorioso

    El tiempo le dio la razón. Luego de su recuperación que duró un año, Beierl pudo retornar al bobsled del más alto nivel en diciembre de 2023, en la Copa del Mundo de ese año.

    Tres años después, en el Campeonato Europeo de Bobsled llevado a cabo en St. Moritz en enero del 2026, la piloto austriaca pudo colgarse la medalla de plata.

    Este sábado, en Milano Cortina 2026, Katrin Beierl se presentó en el escenario que todo atleta de este deporte anhelaría por descender, con todo y una fractura de metatarsiano ocurrida semanas antes, y junto con su guarda frenos Christania Simone Williams, se plantó entre las nueve mejores pilotos del mundo.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos