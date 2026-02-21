Milano Cortina 2026 Un panda, Jackie Chan, mensaje de Ilia Malinin y emotividad en la gala de patinaje artístico Impresionante y épica exhibición con la que el patinaje artístico dice adiós a Milano Cortina 2026.

Video ¡Con todo y Jackie Chan! Ganador del oro hace entrañable rutina como panda

La gran gala del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 regaló varios de los momentos que quedarán para la historia en la magna justa invernal del norte de Italia.

Una celebración que reunió a todos los medallistas y competidores destacados del patinaje artístico en sus modalidades de danza, por equipos, varonil y femenil, sin competencia de por medio, sin presión, sin angustia, solamente por diversión.

Y justamente por diversión fue que Alysa Liu, la estadounidense de oro, volvió a figurar y a conquistar como penúltimo número de la gala, lo mismo que el kazajo Shaidorov, quien salió vestido de panda y con el legendario actor Jackie Chan como invitado especial en su rutina.

Fue el momento para soltar todos los miedos, como lo hizo Ilia Malinin, el competidor estadounidense, llamado a ser el más grande de todos los tiempos y quien falló de forma estrepitosa en la competencia individual, en donde quedó en octava posición, sin cuádruple axel, sin medalla, pero con la canción FEAR para su última rutina en Milano Cortina 2026 durante esta gala.

Video "Miedo": el fuerte mensaje de Ilia Malinin en su adiós de Milano Cortina 2026

Inclusive el futbol tuvo su parte en esta gala de patinaje artístico, con los españoles Olivia Smart y Tim Diek o con la rusa Petrosian quien prácticamente encarnó a Shakira y el legendario Waka Waka.

También hubo tiempo para más diversión, con una 'pelea' sobre hielo al estilo Mortal Kombat con Metelkina y Berulava, o una emotiva despedida de la japonsesa Sakamoto de las pistas olímpicas. Todo en una sola noche, en una sola gala que hace que Milano Cortina 2026 viva por siempre en el corazón del olimpismo.

