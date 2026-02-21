    Milano Cortina 2026

    Un panda, Jackie Chan, mensaje de Ilia Malinin y emotividad en la gala de patinaje artístico

    Impresionante y épica exhibición con la que el patinaje artístico dice adiós a Milano Cortina 2026.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Con todo y Jackie Chan! Ganador del oro hace entrañable rutina como panda

    La gran gala del patinaje artístico de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 regaló varios de los momentos que quedarán para la historia en la magna justa invernal del norte de Italia.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Katrin Beierl: de sufrir un derrame cerebral a ser top 10 olímpico en bobsled
    1 mins

    Katrin Beierl: de sufrir un derrame cerebral a ser top 10 olímpico en bobsled

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Finlandia golea a Eslovaquia y se lleva el bronce en el hockey sobre hielo
    1 mins

    Finlandia golea a Eslovaquia y se lleva el bronce en el hockey sobre hielo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Alemania domina el bobsled doble femenino con el oro y la plata
    1 mins

    Alemania domina el bobsled doble femenino con el oro y la plata

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Alpes Franceses 2030: la próxima sede de los Juegos Olímpicos de invierno
    1 mins

    Alpes Franceses 2030: la próxima sede de los Juegos Olímpicos de invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿A qué hora es la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026?
    2 mins

    ¿A qué hora es la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    La agresión de Tonya Harding a Nancy Kerrigan que estremeció Lillehammer 1994
    2 mins

    La agresión de Tonya Harding a Nancy Kerrigan que estremeció Lillehammer 1994

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: La historia de Jamaica que enamoró a todos en Calgary 1988
    2 mins

    Juegos Olímpicos: La historia de Jamaica que enamoró a todos en Calgary 1988

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Países Bajos es el rey absoluto de la salida masiva de patinaje de velocidad
    2 mins

    Países Bajos es el rey absoluto de la salida masiva de patinaje de velocidad

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Error de EEUU le cuesta el bronce ante Canadá en el curling femenino
    1 mins

    Error de EEUU le cuesta el bronce ante Canadá en el curling femenino

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Milano Cortina 2026 vive su cierre de biatlón más espectacular
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Milano Cortina 2026 vive su cierre de biatlón más espectacular

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Una celebración que reunió a todos los medallistas y competidores destacados del patinaje artístico en sus modalidades de danza, por equipos, varonil y femenil, sin competencia de por medio, sin presión, sin angustia, solamente por diversión.

    Y justamente por diversión fue que Alysa Liu, la estadounidense de oro, volvió a figurar y a conquistar como penúltimo número de la gala, lo mismo que el kazajo Shaidorov, quien salió vestido de panda y con el legendario actor Jackie Chan como invitado especial en su rutina.

    Fue el momento para soltar todos los miedos, como lo hizo Ilia Malinin, el competidor estadounidense, llamado a ser el más grande de todos los tiempos y quien falló de forma estrepitosa en la competencia individual, en donde quedó en octava posición, sin cuádruple axel, sin medalla, pero con la canción FEAR para su última rutina en Milano Cortina 2026 durante esta gala.

    Video "Miedo": el fuerte mensaje de Ilia Malinin en su adiós de Milano Cortina 2026

    Inclusive el futbol tuvo su parte en esta gala de patinaje artístico, con los españoles Olivia Smart y Tim Diek o con la rusa Petrosian quien prácticamente encarnó a Shakira y el legendario Waka Waka.

    También hubo tiempo para más diversión, con una 'pelea' sobre hielo al estilo Mortal Kombat con Metelkina y Berulava, o una emotiva despedida de la japonsesa Sakamoto de las pistas olímpicas. Todo en una sola noche, en una sola gala que hace que Milano Cortina 2026 viva por siempre en el corazón del olimpismo.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Video ¡Viva la vida! Emotivo adiós del patinaje artístico de Milano Cortina
    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno