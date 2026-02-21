    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Auston Matthews, el mexicano que ya tiene una medalla en Milano Cortina 2026

    México no se irá del todo 'con manos vacías' de la magna justa invernal, gracias a este competidor.

    Por:Fernando Vázquez
    Auston Matthews es el nombre del único mexicano que tendrá medalla en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, aunque oficialmente, la presea se contará para Estados Unidos.

    Matthews es jugador de hockey sobre hielo, incluso una de las grandes estrellas de la NHL que disputarán la medalla de oro en la gran Final entre Estados Unidos y Canadá del hockey sobre hielo en Milano Cortina 2026.

    Parte de los Maple Leafs de Toronto de la NHL, Matthews Martínez es un jugador referencia para los Estados Unidos, pero que también, tiene su lado mexicano.

    ¿QUIÉN ES AUSTON MATTHEWS MARTÍNEZ? EL MEXICANO QUE TENDRÁ MEDALLA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS MILANO CORTINA 2026


    Nacido en California, pero criado en Arizona, Auston Matthews es hijo de Emma Martínez, mexicana, nacida en Hermosillo, Sonora, y su vínculo con el país que todavía no tiene medallas en toda la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno.

    Fue justamente su madre, Emma, quien hizo sacrificios para que Auston pudiera realizar su sueño de llegar a la NHL. Su elección en el draft se postergó un año solamente por estar desfasado en su edad por un día. En ese año, se mudó a Suiza a jugar profesionalmente en Europa, al lado de la Señora Martínez.

    A su regreso, se convirtió en uno de los elementos referentes no solo de Toronto, sino de ahora con la selección de Estados Unidos, que busca romper su sequía de oros en Juegos Olímpicos.

    Estados Unidos se mide a Canadá este domingo en partido por la medalla de oro en la Gran Final que tendrá como medallista de plata al perdedor del duelo.

    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno