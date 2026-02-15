Milano Cortina 2026 Sarah Schleper, descalificada del slalom gigante por error milimétrico Sarah Schleper fue descalificada después del primer descenso del slalom gigante, tras una medición de sus esquíes de competencia; finaliza su participación en Milano Cortina 2026.

CORTINA D'AMPEZZO.- La esquiadora mexicana Sarah Schleper fue descalificada del slalom gigante en Milano Cortina 2026 después de que, tras la revisión técnica de su equipo, se detectara que la altura del sistema esquí-fijación superaba por un milímetro el máximo permitido por la Federación Internacional de Esquí (FIS), de 50 milímetros.

Un milímetro separó a Sarah Schleper de la oportunidad de cerrar sus séptimos Juegos Olímpicos como ella anhelaba.

"Estoy triste. Me pasó otra vez porque yo estoy haciendo todo para mí y hay reglas para nuestra seguridad y entiendo eso, yo no quiero romper reglas, esa no es mi meta, nunca. Obvio que quiero hacerlo bien, pero también es mucho trabajo.

"Todos los demás tienen su servicio, tienen sus fisios, yo estoy haciendo todo sola y la medida tiene que ser menos de 50 y es terrible la noticia pero así es el deporte y tienes que estar adentro de las reglas"

En la pista, Sarah había hecho su parte. Cruzó la meta con un tiempo de 1:08.95, ubicándose provisionalmente en el puesto 41. Pero cuando todas las competidoras concluyeron la primera manga, llegó la notificación oficial.

"Todavía puedo esquiar bien, me gustó cómo bajé y puedo despedir a los Juegos Olímpicos esta vez con un orgullo de que sí puedo esquiar y puedo esquiar bien para México", dijo la esquiadora de 46 años.

Este error técnico no borra la grandeza de Sarah, quien es la única mujer en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno con siete ediciones. Además, en Cortina enmarcó el mejor resultado del esquí alpino femenil en la justa invernal con el lugar 26 de la prueba Super G y se convirtió en la primera madre que participa en una misma edición de los Juegos con su hijo Lasse Gaxiola.