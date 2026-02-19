    Milano Cortina 2026

    Regreso de ensueño: Alysa Liu se lleva el oro en el patinaje artístico individual

    Con una rutina deslumbrante, Alysa Liu remontó dos posiciones en el programa libre para llevarse la medalla de oro en el patinaje artístico individual de Milano Cortina 2026.

    Por:Ricardo Otero
    Video La rutina que le aseguró medalla a Alysa Liu en el patinaje artístico individual

    Cuatro años después de una experiencia que la llevó al retiro con apenas 16 años de edad, Alysa Liu concretó su regreso al patinaje artístico con un meritorio oro en la prueba individual que la convierte en doble campeona olímpica en Milano Cortina 2026.

    La californiana de ascendencia china remontó dos posiciones respecto al programa corto y con la mejor rutina del programa libre, para 150.20 puntos y un total de 226.79, venció a las japonesas que habían firmado el 1-2-4 en la etapa del pasado martes.

    Es el segundo oro para Alysa Liu en Milano Cortina 2026, tras el de la prueba por equipos.
    Imagen Getty Images

    Un reto mayúsculo para Liu, que venía de la decepción del séptimo lugar de Beijing 2022, con solo 16 años, pero con la presión de las altísimas expectativas generadas en su país.

    Bajo las notas de "MacArthur Park Suite", de Donna Summers, conquistó la Arena de Patinaje de Milán, que se rindió en aplausos al terminar su rutina.

    Pero tras el paso de Liu, que en ese momento tenía asegurada ya una medalla, quedaban por salir a la pista la veterana japonesa Kaori Sakamoto y la joven realidad del país del Sol Naciente, Ami Nakai.

    Sakamoto, tres veces campeona mundial y en lo que podría ser su retiro de los Juegos Olímpicos, cumplió a toda expectativa bajo un popurri de tres clásicos de Edith Piaff: "La vie en rose", "Non je ne regrette rien" y "L'Hymne a l'amour", pero se quedó corta de la puntuación de Liu, con 147.67 puntos para un total de 224.90.

    Video Kaori Sakamoto se despide entre lágrimas, ¿serán sus últimos JJOO?

    Nakai, con el precedente de tener la mejor puntuación del programa corto, tuvo una rutina con detalles en su ejecución. Sin embargo, su medalla de bronce suena a "Un Mundo Maravilloso", la melodía que tuvo como fondo, para una joven de 17 años que estuvo al nivel de las mejores del mundo.

    Video Ami Nakai, la nueva realidad del patinaje artístico


    Mone Chiba no logró escalar posiciones en el programa libre y mantuvo la misma posición en la que terminó el corto, para quedarse a un paso de las medallas.

    Video Mone Chiba debuta en el programa libre de JJOO con deslumbrante rutina

    Amber Glenn, quien tuvo una mala rutina en el programa corto, logró escalar hasta el quinto lugar final, con el tercer mejor registro del programa libre, solo debajo de Liu y Sakamoto.

