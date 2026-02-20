    Milano Cortina 2026

    Daniela Maier le quita la corona olímpica a Sandra Naslund en skicross del esquí acrobático

    Daniela Maier fue la más rápida de la Gran Final de skicross y le quitó la medalla de oro a la sueca Sandra Naslund, quien quería repetir el mismo resultado de Beijing 2022.

    Ricardo Escartín
    Video Daniela Maier se lleva el oro en el skicross femenino

    Cuatro años después, la alemana Daniela Maier volvió a ver a la sueca Sandra Naslund y a la suiza Fanny Smith en la Gran Final del skicross femenino del esquí acrobático de Milano Cortina 2026, donde ahora se coronó como la nueva campeona olímpica.

    La germana, quien no dejó de ser la líder prácticamente desde la fase de preclasificación y que por ello vistió con la casaca roja, impuso sus condiciones en el Parque de Nieve Livigno cuando, en el primer tramo del circuito, se puso como la cabeza de la carrera.

    Muy cercana atrás la perseguía Naslund, quien buscaba su bicampeonato luego del oro en Beijing 2022.

    La suiza Smith, doble bronce en Pyeongchang 2018 y 2022, trató escalar al primer puesto en una curva cuando intentó rebasar a Maier por dentro, pero sin éxito.

    Daniela Maier defendió el liderato durante toda la competencia.
    Daniela Maier defendió el liderato durante toda la competencia.
    Imagen Getty Images


    Al final, la germana encontró el mejor trazado y lo defendió hasta la línea de meta, donde llegó muy pegadas a Smith, que se quedó con la plata, y a Naslund, que se tuvo que conformar con el bronce.

    Maier obtuvo su segundo metal en Juegos Olímpicos: bronce en 2022 (donde compartió podio con Smith) y el oro conseguido entre la nieve y el hielo de Milano Cortina.

    El cuarto puesto fue para la veterana Marielle Berger Sabbatel, de Francia, multimedallista en Copas del Mundo y que participó en su tercera cita olímpica de invierno luego de Sochi 2014 y 2018.

