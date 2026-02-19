    Milano Cortina 2026

    Tom Brady presenció la revancha de EEUU sobre Canadá en el hockey sobre hielo de Milano Cortina 2026

    El exquarterback siete veces campeón de la NFL, Tom Brady, y la ganadora de 12 Grand Slams individuales, Billie Jean King, presenciaron el reñido duelo por el oro del hockey sobre hielo femenino.

    Por:Ricardo Otero
    Video ¡Final de infarto! EUA remonta y tiene oro en hockey femenil

    Estados Unidos cobró revancha ante Canadá en la Final del hockey sobre hielo femenino de Milano Cortina 2026 y en la grada de la Arena Santagiulia de Milán contaron con la presencia de figuras históricas del deporte como Tom Brady.

    El ganador de siete Super Bowls con Nueva Inglaterra y Tampa Bay pudo observar la victoria agónica de las estadounidenses por 2-1 con gol de oro en el tiempo extra.

    Brady observò el partido al lado de otras dos leyendas del deporte: la extenista Billie Jean King, ganadora de 12 títulos individuales de Grand Slam, y el exjugador de la NHL Mark Messier, ganador de seis Copas Stanley.

    De izq. a der., Mark Messier, Billie Jean King y Tom Brady observaron la Final del hockey sobre hielo femenino en Milano Cortina 2026.
    De izq. a der., Mark Messier, Billie Jean King y Tom Brady observaron la Final del hockey sobre hielo femenino en Milano Cortina 2026.
    Imagen Instagram Billie Jean King

    En la Arena Santagiulia también estuvo presente Jason Kelce, jugador de la NFL retirado desde 2023 y campeón del Super Bowl LII.

    Estados Unidos y Canadá se han enfrentado en siete Finales de ocho posibles en el hockey sobre hielo femenino de los Juegos Olímpicos de invierno.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

