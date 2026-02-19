Milano Cortina 2026 Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: viernes 20 de febrero El antepenúltimo día de competencias de Milano Cortina 2026 nos traerá las Semifinales del hockey masculino y el inicio del reparto de las medallas en el curling masculino. Revisa la agenda del viernes 20 de febrero.

El Día 14 de competencias de Milano Cortina 2026 promete muchas emociones, al estar en fases decisivas de los deportes de conjunto, el curling y el hockey sobre hielo, además de siete eventos de medalla.

Revisa los eventos más importantes del viernes 20 de febrero.

Esquí acrobático



🥇 6:30 am: Aerials masculino - finales

Curling



Semifinales femeninas

7:05 am:

Canadá vs. Suecia

Estados Unidos vs. Suiza

🥉 12:05 pm: Partido por el bronce masculino - Pista C

Biatlón



🥇 7:15 am: Salida masiva 15 km masculino

Patinaje de velocidad



🥇 9:30 am: 1500 m femenino

Esquí acrobático



🥇 12:30 pm: Esquí halfpipe masculino - final

Patinaje de velocidad en pista corta



🥇 2:30 pm: 5000 m relevos masculino - final A

🥇 3:07 pm: 1500 m femenino - final A

Hockey sobre hielo