    Milano Cortina 2026

    Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: viernes 20 de febrero

    El antepenúltimo día de competencias de Milano Cortina 2026 nos traerá las Semifinales del hockey masculino y el inicio del reparto de las medallas en el curling masculino. Revisa la agenda del viernes 20 de febrero.

    Video Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026


    El Día 14 de competencias de Milano Cortina 2026 promete muchas emociones, al estar en fases decisivas de los deportes de conjunto, el curling y el hockey sobre hielo, además de siete eventos de medalla.

    Revisa los eventos más importantes del viernes 20 de febrero.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Esquí acrobático

    🥇 6:30 am: Aerials masculino - finales

    Curling


    Semifinales femeninas
    7:05 am:
    Canadá vs. Suecia
    Estados Unidos vs. Suiza
    🥉 12:05 pm: Partido por el bronce masculino - Pista C

    Biatlón


    🥇 7:15 am: Salida masiva 15 km masculino

    Patinaje de velocidad


    🥇 9:30 am: 1500 m femenino

    Esquí acrobático


    🥇 12:30 pm: Esquí halfpipe masculino - final

    Patinaje de velocidad en pista corta


    🥇 2:30 pm: 5000 m relevos masculino - final A
    🥇 3:07 pm: 1500 m femenino - final A

    Hockey sobre hielo


    Semifinales masculinas
    9:40 am: Canadá vs. Finlandia
    2:10 pm: Estados Unidos vs. Eslovaquia

