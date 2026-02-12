Milano Cortina 2026 El clima amenazó la participación de Sarah Schleper en Milano Cortina 2026 Sarah Schleper realizó su séptima participación en Juegos Olímpicos de Invierno en la prueba del Super-G del esquí alpino, a pesar de las malas condiciones climáticas que azotaron el circuito.

Sarah Schleper se convirtió en una de las figuras del sexto día de actividades en Milano Cortina 2026 al haber descendido en la prueba del Super-G femenino, lo que significa su séptima participación olímpica invernal, aunque las malas condiciones del clima casi lo impiden.

Y es que durante el desarrollo de la competencia, la parte alta del recorrido estaba poblada de una neblina densa que no permitía la correcta visibilidad de la pista.

Las condiciones del Centro de Esquí Alpino de Tofane no fueron del todo favorables, ya que de 43 esquiadoras inscritas, 17 abandonaron o no pudieron completar su competencia.

Sarah Schleper fue la última de las esquiadoras en tomar la salida. Imagen Getty Images

Algunas de ellas eran las favoritas a una de las tres medallas, como la checa Ester Ledecká, la alemana Emma Aircher o la italiana Sophia Goggia.

Uno de los momentos más dramáticos fue el que vivió Breezy Johnson, quien consiguió la presea dorada días antes en la prueba de descenso. La estadounidense contactó una de las banderas del circuito, lo que la desestabilizó y se terminó impactando en la malla de seguridad; por fortuna, el accidente no pasó a mayores.

Sarah Schleper realizó su prueba con valentía

Pese a estos antecedentes, Sarah Schleper tomó con valentía la prueba y al llegar a la meta cronometró un tiempo de 1:31.37 y se plantó en el lugar 26, que es el mejor resultado de su carrera representando a México hasta ahora en Juegos Olímpicos.

Así, Schleper ya puede presumir siete participaciones olímpicas en su disciplina, más que cualquier otra en la historia del esquí alpino.

La mexicana aún tendrá que afrontar la competencia del slalom gigante, que se llevará a cabo este domingo, 15 de febrero, con dos descensos programados a las 3:00 y 6:30 a.m., (tiempo del centro de México).