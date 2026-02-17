    Milano Cortina 2026

    Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: miércoles 18 de febrero

    Llega el Día 12 de competencias de Milano Cortina 2026 con una nutrida cosecha de medallas y la reposición de algunos eventos que fueron pospuestos. Te presentamos la agenda del miércoles 18 de febrero.

    El Día 12 de competencias de Milano Cortina 2026 tendrá como uno de sus más grandes focos de atención a Johannes Hoesflot Klaebo, quien buscará su quinta medalla de oro de estos Juegos Olímpicos y décima de su trayectoria.

    Klaebo ya se convirtió en el atleta más laureado de las justas invernales, al ser el único que ha cosechado nueve oros olímpicos, y aspira hasta a otros dos más.

    Revisa la agenda de los eventos más relevantes del miércoles 18 de febrero en Milano Cortina 2026.

    Snowboard


    🥇 4:20 am: Slopestyle masculino
    🥇 7:30 am: Slopestyle femenino

    Esquí de fondo


    🥇 4:45 am: Final sprint libre por equipos femenino
    🥇 5:15 am: Final sprint libre por equipos masculino

    Johanne Hoesflot Klaebo saldrá en busca de su quinta medalla de oro en Milano Cortina 2026.
    Esquí alpino


    🥇 6:30 am: Slalom femenino - Carrera 2

    Biatlón


    🥇 7:45 am: Relevos 4 x 6 km femenino

    Esquí acrobático


    🥇 1:00 pm: Aerials femenino - finales

    Patinaje de velocidad en pista corta


    🥇 2:00 pm: 3000 m relevos femenino - Final A
    🥇 2:32 pm: 500 m masculino - final A

    Curling


    Round robin femenino
    2:05 am - Ronda 10
    China vs. Dinamarca
    Estados Unidos vs. Gran Bretaña
    Suecia vs. República de Corea
    12:05 pm, Ronda 11
    Gran Bretaña vs. Japón
    Suiza vs. Dinamarca
    Canadá vs. Italia
    China vs. Suecia

    Round robin masculino
    7:05 am - Ronda 11
    Italia vs. Canadá
    China vs. Chequia
    Noruega vs. Suiza
    Estados Unidos vs. Gran Bretaña

    Hockey sobre hielo


    Cuartos de Final masculino
    5:10 am: Eslovaquia vs. Alemania
    9:40 am: Canadá vs. Chequia
    11:10 am: Finlandia vs. Suiza
    2:10 pm: Estados Unidos vs. TBD

