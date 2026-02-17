Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: miércoles 18 de febrero
Llega el Día 12 de competencias de Milano Cortina 2026 con una nutrida cosecha de medallas y la reposición de algunos eventos que fueron pospuestos. Te presentamos la agenda del miércoles 18 de febrero.
El Día 12 de competencias de Milano Cortina 2026 tendrá como uno de sus más grandes focos de atención a Johannes Hoesflot Klaebo, quien buscará su quinta medalla de oro de estos Juegos Olímpicos y décima de su trayectoria.
Klaebo ya se convirtió en el atleta más laureado de las justas invernales, al ser el único que ha cosechado nueve oros olímpicos, y aspira hasta a otros dos más.
Revisa la agenda de los eventos más relevantes del miércoles 18 de febrero en Milano Cortina 2026.
Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.
Snowboard
🥇 4:20 am: Slopestyle masculino
🥇 7:30 am: Slopestyle femenino
Esquí de fondo
🥇 4:45 am: Final sprint libre por equipos femenino
🥇 5:15 am: Final sprint libre por equipos masculino
Esquí alpino
🥇 6:30 am: Slalom femenino - Carrera 2
Biatlón
🥇 7:45 am: Relevos 4 x 6 km femenino
Esquí acrobático
🥇 1:00 pm: Aerials femenino - finales
Patinaje de velocidad en pista corta
🥇 2:00 pm: 3000 m relevos femenino - Final A
🥇 2:32 pm: 500 m masculino - final A
Curling
Round robin femenino
2:05 am - Ronda 10
China vs. Dinamarca
Estados Unidos vs. Gran Bretaña
Suecia vs. República de Corea
12:05 pm, Ronda 11
Gran Bretaña vs. Japón
Suiza vs. Dinamarca
Canadá vs. Italia
China vs. Suecia
Round robin masculino
7:05 am - Ronda 11
Italia vs. Canadá
China vs. Chequia
Noruega vs. Suiza
Estados Unidos vs. Gran Bretaña
Hockey sobre hielo
Cuartos de Final masculino
5:10 am: Eslovaquia vs. Alemania
9:40 am: Canadá vs. Chequia
11:10 am: Finlandia vs. Suiza
2:10 pm: Estados Unidos vs. TBD