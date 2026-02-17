Milano Cortina 2026 Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: miércoles 18 de febrero Llega el Día 12 de competencias de Milano Cortina 2026 con una nutrida cosecha de medallas y la reposición de algunos eventos que fueron pospuestos. Te presentamos la agenda del miércoles 18 de febrero.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

El Día 12 de competencias de Milano Cortina 2026 tendrá como uno de sus más grandes focos de atención a Johannes Hoesflot Klaebo, quien buscará su quinta medalla de oro de estos Juegos Olímpicos y décima de su trayectoria.

PUBLICIDAD

Klaebo ya se convirtió en el atleta más laureado de las justas invernales, al ser el único que ha cosechado nueve oros olímpicos, y aspira hasta a otros dos más.

Revisa la agenda de los eventos más relevantes del miércoles 18 de febrero en Milano Cortina 2026.

Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

Snowboard



🥇 4:20 am: Slopestyle masculino

🥇 7:30 am: Slopestyle femenino

Esquí de fondo



🥇 4:45 am: Final sprint libre por equipos femenino

🥇 5:15 am: Final sprint libre por equipos masculino

Johanne Hoesflot Klaebo saldrá en busca de su quinta medalla de oro en Milano Cortina 2026. Imagen Getty Images

Esquí alpino



🥇 6:30 am: Slalom femenino - Carrera 2

Biatlón



🥇 7:45 am: Relevos 4 x 6 km femenino

Esquí acrobático



🥇 1:00 pm: Aerials femenino - finales

Patinaje de velocidad en pista corta



🥇 2:00 pm: 3000 m relevos femenino - Final A

🥇 2:32 pm: 500 m masculino - final A

Curling



Round robin femenino

2:05 am - Ronda 10

China vs. Dinamarca

Estados Unidos vs. Gran Bretaña

Suecia vs. República de Corea

12:05 pm, Ronda 11

Gran Bretaña vs. Japón

Suiza vs. Dinamarca

Canadá vs. Italia

China vs. Suecia

Round robin masculino

7:05 am - Ronda 11

Italia vs. Canadá

China vs. Chequia

Noruega vs. Suiza

Estados Unidos vs. Gran Bretaña

Hockey sobre hielo