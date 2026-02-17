Milano Cortina 2026 ¡Son los reyes! Alemania hace el 1-2-3 en bobsled El piloto Johannes Lochner y el guarda frenos Georg Fleischhauer fueron los que lideraron el podio alemán con la medalla de oro con una ventaja monumental en su tiempo final.

Video ¡Solo Alemanes en el podio! Germanos dominan a placer en el bobsled



Alemania es la potencia histórica del bobsled en Juegos Olímpicos, y en el onceavo día de actividades de Milano Cortina 2026 dejó claro que su reinado sigue intacto al conseguir el 1-2-3 en la disciplina de doble tripulante masculino, siendo el piloto Johannes Lochner y el guarda frenos Georg Fleischhauer los que se adjudicaron el oro al tener un tiempo combinado de cuatro carreras de 3:39.70.

Al momento de su descenso, Francesco Friedrich y Alexander Schuller dominaban la parte más alta del podio con 3:41.04.

Para romper su tiempo, Fleischhauer realizó un excelente empuje del trineo para conseguir la capacidad de reacción más rápida en la salida de toda la competencia.

Su descenso por el Centro de Deslizamiento de Cortina fue tan feroz y explosivo, que llegaron a la meta con una ventaja monumental de 1.34 segundos menos a comparación de sus compatriotas, quienes terminaron con la plata.

El bronce germano se lo colgaron el piloto Adam Ammour y Alexander Schaller, quienes pausaron el crono en 3:41.52.

Alemania logró el mismo resultado que en Beijing 2022, cuando el podio fue completamente germánico.

Se cae el imperio de Francesco Friedrich



Una de las sorpresas de la competencia fue el piloto Francesco Friedrich, considerado una de las máximas leyendas de este deporte.

Y es que desde Pyeongchang 2018 a Beijing 2022 se proclamaba como bicampeón al hilo de esta disciplina. Asimismo, también ostenta el bicampeonato de cuatro tripulantes obtenido en esas mismas ediciones.

Friedrich, 18 veces campeón mundial, nunca había sabido lo que era pararse en el segundo o tercer peldaño del podio olímpico; este martes, en Milano Cortina 2026, finalmente vivió esta experiencia; no consiguió tricampeonato en doble, pero quizá lo haga en cuádruple.