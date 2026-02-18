Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: China logra 1-3 en el aerials, prueba reprogramada por nevadas Xu Mengtao deja atónitos a los jueces en el aerials del esquí acrobático de Milano Cortina 2026.

Video China casi logra pleno podio en el esquí acrobático

Después de sufrir una reprogramación debido a condiciones climatológicas por fuertes nevadas en el norte de Italia, el aerials femenil dentro del esquí acrobático por fin se llevó a cabo en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 y vaya que valió la pena la espera.

PUBLICIDAD

Xu Mengtao de China logró un espectacular salto con vuelta hacia atrás para alcanzar una calificación de más de 112 puntos y, de esta manera, quedarse con la prueba en el norte de Italia.

La australiana Danielle Scott consigue la medalla de plata, pero con más de 10 puntos de diferencia en una Final que tuvo a Mengtao como amplia dominadora en la prueba.

El bronce quedó en manos de la también china Shao Qi quien, de esta manera, pudo completar un podio mayormente ocupado por el gigante asiático.

Kalia Kuhn, de Estados Unidos, campeona del mundo, quedó fuera del podio para esta ocasión.