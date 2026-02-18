Milano Cortina 2026 Suecia conquista en oro en el sprint clásico femenino del esquí de fondo Jonna Sundling y Maja Dahlqvist le dieron el cuarto oro a Suecia hasta el momento en el esquí de fondo femenino, al imponerse en el sprint clásico por delante de Suiza y Alemania.

Video Suecia domina el sprint clásico femenino en esquí de fondo

Las suecas Jonna Sundling y Maja Dahlqvist se llevaron la medalla de oro en la competencia de sprint clásico del esquí de fondo de Milano Cortina 2026.

Dahlqvist cerró la competencia con tiempo de 20:29.99, en una persecución férrea de la suiza Nadine Faehndrich, quien junto a Nadja Kaelin, se rezagaron a solo 1.40 segundos.

La pelea por el bronce estuvo a punto de decidirse en photofinish, pero Alemania se lo arrebató por solo dos décimas de segundo a Noruega, con 5.87 segundos de atraso respecto a las líderes.

Maja Dahlqvist cruza la meta para concretar la medalla de oro de Suecia. Imagen Getty Images

El esquí de fondo femenino ha sido el motor sueco en Milano Cortina 2026, con cuatro de los seis oros obtenidos por la nación escandinava.