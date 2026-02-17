Milano Cortina 2026 Japón le pone presión a Alysa Liu tras el programa corto del patinaje artístico Japón hizo el 1-2-4, con Alysa Liu en el tercer lugar, en el programa corto del patinaje artístico de Milano Cortina 2026, a la espera de la definición de las medallas el jueves en el programa libre.

Video Alysa Liu nos maravilla en su presentación del programa corto

Nuevamente, la campeona mundial Alysa Liu parece la intrusa de un festival japonés en el patinaje artístico de Milano Cortina 2026, pero la presión parece grande, pues las niponas hicieron el 1-2-4 en el programa corto.

El jueves tendremos una cerrada lucha por las medallas entre Liu y las japonesas Ami Nakai, la tres veces campeona mundial Kaori Sakamoto y Mone Chiba, quienes ocuparon el top 4.

Precisamente Liu, Sakamoto y Chiba fueron las medallistas en el Campeonato Mundial de Boston 2025 y son ellas, junto a la nueva estrella del patinaje artístico mundial, quienes salen como favoritas para las preseas en Milano Cortina 2026.

Nakai, de solo 17 años, viene de ganar la medalla de plata en el 4 Continentes de Beiijng hace menos de un mes y confirmó su nivel con una rutina de 78.71 puntos.

A partir de ahí, la vara estuvo puesta para las veteranas.

Previas fallas de algunas patinadoras populares como la canadiense Madeline Schizas, quien quedó fuera del programa largo, pasaron las competidoras mejor rankeadas.

Alysa Liu firmó 76.59 puntos con su rutina que careció de fallas, pero no le alcanzó para superar a Ami Nakai.

Después, la veterana Sakamoto maravilló con el clásico de Sarah Brightman y Andrea Bocelli "Tiempo de decir adiós" y se colocó en el segundo lugar, por delante de Liu.

Video Kaori Sakamoto enamora a Milán y pone presión en el programa corto



Pero el momento más dramático de la noche fue el de Amber Glenn, quien falló en un salto triple al ejecutar uno doble y se rezagó hasta el lugar 13 con 67.39 puntos para dejarle poco margen para pelear por medallas.

Video Como un rezo: la rutina de Amber Glenn en el programa corto

Mone Chiba cerró el programa corto, literalmente "El último baile", el título musical de Donna Summers de su rutina, con 74.00 puntos para cerrar el top 4.

Video 'El último baile' de Mone Chiba pone a tres japonesas en el top 4



El próximo jueves se realizará el programa libre. La clasificación final se definirá por la suma de las dos etapas.