    Juegos Olímpicos: Mikaela Shiffrin se despide de Milano Cortina 2026 como leyenda

    La esquiadora estadounidense agranda su leyenda después de una prueba espectacular en el slalom.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Es la cabra! Mikaela Shiffrin se despide de Milano Cortina como debe ser

    Mikaela Shiffrin, consierada una de las esquiadoras más importantes de los últimos años, se despidió de los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026 en todo lo alto.

    La estadounidense, quien tuvo un inicio muy complicado en la justa olímpica en días pasados, se repuso a la adversisdad y supo controlar la presión originada en esta justa olímpica.

    A final de cuentas, Shiffrin, quien era ya legendaria antes de llegar a Milano Cortina 2026, dejó atrás el drama y se consagró con el oro en el slalom del esquí alpino femenil, su última oportunidad de subir al podio en los juegos del norte de Italia.

    Camille Rast de Suiza se quedó con la medalla de plata, a poco más de segundo y medio de Shiffrin tras los dos descensos, mientras que Anna Larsson de Suecia, quien tuvo un inicio difícil en su ruta, alcanzó la medalla de bronce.

    Mikaela Shiffrin tuvo una decepción muy fuerte en Milano Cortina 2026 en el slalom dentro de la prueba por equipos, aunque ahora, se saca la espina con un oro tan esperado como anhelado.

