Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: Steven Bradbury, del fracaso a la gloria olímpica en un segundo El australiano Steven Bradbury regaló uno de los momentos más improbables en la historia de los Juegos Olímpicos al aprovechar la colisión de cuatro competidores.



La actividad del patinaje de velocidad en pista corta en Milano Cortina 2026 sigue su curso, por lo que es difícil no motivarse al recordar la historia del australiano Steven Bradbury, que en los 1000 metros de Salt Lake City 2002 pasó del fracaso a la gloria olímpica en un segundo por un caos sufrido por los demás competidores.

Una competencia repleta de estrellas… y Bradbury



El Óvalo Olímpico de Utah fue testigo de una de las medallas de oro más inimaginables en la historia de los Juegos Olímpicos. La final de los 1000 metros reunió a cuatro de los atletas más destacados de este deporte.

La pista deslumbró con la presencia del estadounidense Apolo Anton Ohno, el surcoreano Ahn Hyun-soo, el chino Li Jiajun y el canadiense Mathieu Turcotte, quienes a lo largo de su trayectoria reunieron un sinnúmero de medallas olímpicas y de Campeonatos Mundiales.

En ese selecto grupo apareció Bradbury, quien antes de Salt Lake City 2002 nunca había pasado del octavo puesto en tres ediciones olímpicas anteriores.

Por una colisión pasó del fracaso a la gloria olímpica



Comenzó la carrera. El australiano inmediatamente quedó en el último puesto, mientras que los otros cuatro pelearon agresivamente por alcanzar la gloria olímpica.

Esta secuencia se repetiría hasta la última curva de la competencia. Todo indicaba que Bradbury sería olvidado de la historia olímpica de por vida… hasta que el destino le sonrió.

Ohno, Hyun-soo,Jiajun y Mathieu Turcotte atacaron muy pegados la última vuelta con tal agresividad, que una serie de contactos fueron los que provocaron la colisión entre todos

Bradbury, con mucha serenidad rebasó a cada uno de ellos, quienes estaban tendidos en el hielo olímpico.

El último que rebasó fue Apolo Anton Ohno; cuando lo hizo, Bradbury, quien tiempo atrás requirió 100 puntos de sutura luego de un corte en el muslo por un accidente con otro compañero, se encontraba a un segundo de llegar a la meta.

Cuando la cruzó, simplemente levantó los brazos en señal de triunfo. En un segundo, pasó del fracaso a la gloria olímpica, y nos regaló uno de los momentos más improbables en la historia del deporte.