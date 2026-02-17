    Juegos Olímpicos

    Histórica puntuación para el noruego Frostad y acrobacias de no creerse en Milano Cortina

    Tormod Frostad de Noruega asombra en los Juegos Olímpicos Milano Cortina con sesión de big air casi perfecta en el esquí acrobático.

    Por:Fernando Vázquez
    Video ¡Acrobacia imposible! Milano Cortina se deleita con Tormod Frostad


    El esquí acrobático en la modalidad big air vivió una competencia histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 que viven su día 11 de competencia.

    Una sesión prácticamente perfecta le permitió a Tormod Frostad de Noruega alzarse con la medalla de oro en esta modalidad, incluso desde su segundo salto.

    A pesar de que tenía el primer lugar asegurado de forma temprana, Frostad sacó su mejor salto hasta la última oportunidad, con más de 98 puntos, un hito en esta competencia dentro de los Juegos Olímpicos.

    El big air del esquí acrobático pudo completarse a pesar de condiciones climáticas adversas en el norte de Italia que, incluso, obligaron a la reprogramación de otras competencias en los Juegos Olímpicos de Invierno.

    Mac Forehand de Estados Unidos se quedó con la plata mientras que el austriaco Matej Svancer le dio a su país su primera medalla en esquí acrobático desde Vancouver 2010.

    Relacionados:
    Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de InviernoMilano Cortina 2026