Agenda olímpica Milano Cortina 2026: viernes 13 de febrero, Donovan Carrillo y Allan Corona en competencia
El Día 7 de competencias de Milano Cortina 2026 nos trae a dos mexicanos en competencia: Allan Corona y Donovan Carrillo. Te presentamos la agenda olímpica del viernes 13 de febrero.
Cumplimos una semana desde la inauguración de Milano Cortina 2026 y este viernes salen dos mexicanos a competencia: Allan Corona y Donovan Carrillo. Te presentamos la agenda del 13 de febrero.
Todos los horarios están en tiempo del centro de México (GMT-6).
Esquí de fondo
🥇🇲🇽 4:45 am: 10 km. salida con intervalos masculino (participa Allan Corona)
Biatlón
🥇 7:00 am: Sprint 10 km. masculino
Snowboard
🥇 7:41 am: Snowboard cross femenino
Patinaje de velocidad
🥇 9:00 am: 10000 m. masculino
Patinaje artístico
🥇🇲🇽 12:00 pm: Programa libre masculino (participa Donovan Carrillo)
Snowboard
🥇 12:30 pm: Halfpipe masculino
Skeleton
🥇 2:05 pm: Serie 4, masculino
Curling
Round robin masculino
2:05 am
Canadá vs. Estados Unidos
Gran Bretaña vs. Italia
China vs. Noruega
Suiza vs. Chequia
7:05 am
Dinamarca vs. Suecia
China vs. Suiza
Estados Unidos vs. Canadá
Gran Bretaña vs. Corea del Sur
12:05 pm
Suiza vs. China
Chequia vs. Noruega
Alemania vs. Italia
Canadá vs. Suecia
Hockey sobre hielo
Masculino
5:10 am: Finlandia vs. Suecia - Grupo B
5:10 am: Italia vs. Eslovaquia - Grupo B
9:40 am: Francia vs. Chequia - Grupo A
2:10 pm: Canadá vs. Suiza - Grupo A
Femenino
9:40 am: Chequia vs. Suecia - Cuatros de Final
2:10 pm: Estados Unidos vs. Italia - Cuartos de Final