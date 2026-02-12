Milano Cortina 2026 Agenda olímpica Milano Cortina 2026: viernes 13 de febrero, Donovan Carrillo y Allan Corona en competencia El Día 7 de competencias de Milano Cortina 2026 nos trae a dos mexicanos en competencia: Allan Corona y Donovan Carrillo. Te presentamos la agenda olímpica del viernes 13 de febrero.

Cumplimos una semana desde la inauguración de Milano Cortina 2026 y este viernes salen dos mexicanos a competencia: Allan Corona y Donovan Carrillo. Te presentamos la agenda del 13 de febrero.

Todos los horarios están en tiempo del centro de México (GMT-6).

Esquí de fondo



🥇🇲🇽 4:45 am: 10 km. salida con intervalos masculino (participa Allan Corona)

Biatlón



🥇 7:00 am: Sprint 10 km. masculino

Snowboard



🥇 7:41 am: Snowboard cross femenino

Patinaje de velocidad



🥇 9:00 am: 10000 m. masculino

Patinaje artístico



🥇🇲🇽 12:00 pm: Programa libre masculino (participa Donovan Carrillo)

Snowboard



🥇 12:30 pm: Halfpipe masculino

Skeleton



🥇 2:05 pm: Serie 4, masculino

Curling



Round robin masculino

2:05 am

Canadá vs. Estados Unidos

Gran Bretaña vs. Italia

China vs. Noruega

Suiza vs. Chequia

7:05 am

Dinamarca vs. Suecia

China vs. Suiza

Estados Unidos vs. Canadá

Gran Bretaña vs. Corea del Sur

12:05 pm

Suiza vs. China

Chequia vs. Noruega

Alemania vs. Italia

Canadá vs. Suecia

Hockey sobre hielo



Masculino

5:10 am: Finlandia vs. Suecia - Grupo B

5:10 am: Italia vs. Eslovaquia - Grupo B

9:40 am: Francia vs. Chequia - Grupo A

2:10 pm: Canadá vs. Suiza - Grupo A