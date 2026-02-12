    Milano Cortina 2026

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: viernes 13 de febrero, Donovan Carrillo y Allan Corona en competencia

    El Día 7 de competencias de Milano Cortina 2026 nos trae a dos mexicanos en competencia: Allan Corona y Donovan Carrillo. Te presentamos la agenda olímpica del viernes 13 de febrero.

    Cumplimos una semana desde la inauguración de Milano Cortina 2026 y este viernes salen dos mexicanos a competencia: Allan Corona y Donovan Carrillo. Te presentamos la agenda del 13 de febrero.

    Todos los horarios están en tiempo del centro de México (GMT-6).

    Esquí de fondo


    🥇🇲🇽 4:45 am: 10 km. salida con intervalos masculino (participa Allan Corona)

    Biatlón

    🥇 7:00 am: Sprint 10 km. masculino

    Snowboard


    🥇 7:41 am: Snowboard cross femenino

    Patinaje de velocidad


    🥇 9:00 am: 10000 m. masculino

    Patinaje artístico


    🥇🇲🇽 12:00 pm: Programa libre masculino (participa Donovan Carrillo)

    Snowboard


    🥇 12:30 pm: Halfpipe masculino

    Skeleton


    🥇 2:05 pm: Serie 4, masculino

    Curling


    Round robin masculino
    2:05 am
    Canadá vs. Estados Unidos
    Gran Bretaña vs. Italia
    China vs. Noruega
    Suiza vs. Chequia
    7:05 am
    Dinamarca vs. Suecia
    China vs. Suiza
    Estados Unidos vs. Canadá
    Gran Bretaña vs. Corea del Sur
    12:05 pm
    Suiza vs. China
    Chequia vs. Noruega
    Alemania vs. Italia
    Canadá vs. Suecia

    Hockey sobre hielo


    Masculino
    5:10 am: Finlandia vs. Suecia - Grupo B
    5:10 am: Italia vs. Eslovaquia - Grupo B
    9:40 am: Francia vs. Chequia - Grupo A
    2:10 pm: Canadá vs. Suiza - Grupo A

    Femenino
    9:40 am: Chequia vs. Suecia - Cuatros de Final
    2:10 pm: Estados Unidos vs. Italia - Cuartos de Final

