Milano Cortina 2026 Johannes Hoesflot Klaebo se acerca a la inmortalidad olímpica con su séptimo oro El noruego Johannes Hoesflot Klaebo es el tricampeón olímpico del sprint clásico en el esquí de fondo y sumó su séptimo oro de carrera, con lo que se acerca al récord histórico de los Juegos Olímpicos de invierno.

Johannes Hoesflot Klaebo lo vuelve a hacer: se impuso con autoridad en el sprint clásico del esquí de fondo de Milano Cortina 2026, para sumar su segundo oro de esta justa.

Pero no solo eso. El portentoso esquiador noruego tiene ya siete medallas de oro y está a una de alcanzar la marca histórica en Juegos Olímpicos de sus compatriotas Marit Bjoergen, Ole Einar Bjoerndalen y Björn Daehlie.

Previamente en Milano Cortina 2026 se impuso en los 20 kms.

Klaebo tomó la punta desde los primeros metros de competencia para no soltarla, pero fue en las escaladas cuando imprimió su sello para tomar una ventaja inalcanzable.

Incluso el noruego se dio el lujo de desacelerar en el tramo final antes de cruzar la meta, con tiempo de 3:39.74.

Johannes Hoesflot Klaebo se dio el lujo de desacelerar antes de cruzar la meta. Imagen Getty Images

El estadounidense Ben Ogden se llevó una sorpresiva plata, al terminar el recorrido con registro de 3:40.61. La diferencia entre el primer y segundo lugar es engañosa, pues Klaebo pudo sin problema terminar con un tiempo menor.

Noruega firmó el 1-3 gracias al bronce de Oskar Vike, con tiempo de 3:46.55.

