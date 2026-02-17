Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: Perrot arrebata un oro cantado a Noruega en el biatlón de Milano Cortina 2026 El equipo francés aprovecha errores de los nórdicos para llevarse la prueba por relevos.

Video Francia se sobrepone a los favoritos en el biatlón

Francia ganó uno de los oros menos esperados en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 que viven su día 11, todo después de una actuación sobebia en el biatlón de relevos 4x7.5km en la rama varonil.

El equipo galo desplazó a los muy favoritos noruegos para imponerse en una de las variantes más emocionantes de la disciplina en Milano Cortina 2026.

La clave fue en el relevo de Eric Perrot, quien tuvo qué soportar la presión de ir palmo a palmo con el noruego Vetle Sjåstad Christiansen y el sueco Sebastian Samuelsson.

Perrot logró ganar segundos en pista y, además, tuvo un maravilloso desempeño a la hora de tomar el rifle, para que Francia empezara a poner nieve de distancia respecto a los noruegos.

El tiempo final de Francia fue de 1:19:55.2, menos de diez segundos de distancia de Noruega, mientras que Suecia se quedó con la medalla de bronce en Milano Cortina 2026.