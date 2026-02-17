    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Perrot arrebata un oro cantado a Noruega en el biatlón de Milano Cortina 2026

    El equipo francés aprovecha errores de los nórdicos para llevarse la prueba por relevos.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Francia se sobrepone a los favoritos en el biatlón

    Francia ganó uno de los oros menos esperados en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 que viven su día 11, todo después de una actuación sobebia en el biatlón de relevos 4x7.5km en la rama varonil.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Alysa Liu: la patinadora prodigio que pasó del retiro a la gloria olímpica
    2 mins

    Alysa Liu: la patinadora prodigio que pasó del retiro a la gloria olímpica

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Canadá e Italia se imponen en la persecución del patinaje de velocidad
    1 mins

    Canadá e Italia se imponen en la persecución del patinaje de velocidad

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Y con desventaja! Jens Luraas Oftebro se proclama bicampeón olímpico tras salir quinto en combinada nórdica
    2 mins

    ¡Y con desventaja! Jens Luraas Oftebro se proclama bicampeón olímpico tras salir quinto en combinada nórdica

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Supermamá! Elana Meyers Taylor le dice a su hijo que es campeona olímpica con lenguaje de señas
    1 mins

    ¡Supermamá! Elana Meyers Taylor le dice a su hijo que es campeona olímpica con lenguaje de señas

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy martes 17 de febrero: Inicia el día 11
    6 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy martes 17 de febrero: Inicia el día 11

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Legendaria! Elana Meyers Taylor es la reina del bobsled en Milano Cortina 2026
    2 mins

    ¡Legendaria! Elana Meyers Taylor es la reina del bobsled en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Canadá va por el bicampeonato en hockey sobre hielo, tras vencer a Suiza en Semifinales
    1 mins

    Canadá va por el bicampeonato en hockey sobre hielo, tras vencer a Suiza en Semifinales

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Japón conquista el patinaje artístico de parejas de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Japón conquista el patinaje artístico de parejas de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Conoce a Eileen Gu: la multimillonaria modelo y deportista que compite en Milano Cortina 2026
    2 mins

    Conoce a Eileen Gu: la multimillonaria modelo y deportista que compite en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Eileen Gu cede reinado olímpico en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Eileen Gu cede reinado olímpico en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    El equipo galo desplazó a los muy favoritos noruegos para imponerse en una de las variantes más emocionantes de la disciplina en Milano Cortina 2026.

    La clave fue en el relevo de Eric Perrot, quien tuvo qué soportar la presión de ir palmo a palmo con el noruego Vetle Sjåstad Christiansen y el sueco Sebastian Samuelsson.

    Perrot logró ganar segundos en pista y, además, tuvo un maravilloso desempeño a la hora de tomar el rifle, para que Francia empezara a poner nieve de distancia respecto a los noruegos.

    El tiempo final de Francia fue de 1:19:55.2, menos de diez segundos de distancia de Noruega, mientras que Suecia se quedó con la medalla de bronce en Milano Cortina 2026.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno