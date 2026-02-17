Milano Cortina 2026 Alysa Liu: la patinadora prodigio que pasó del retiro a la gloria olímpica Alysa Liu es una de las jóvenes más destacadas de Milano Cortina 2026 al haber ganado oro en la prueba por equipos, a un año y medio de su regreso del retiro.

Video La campeona mundial Alysa Liu se presenta en el patinaje artístico

Alysa Liu es una de esas atletas que llegan como promesas a los Juegos Olímpicos y terminan convirtiéndose en protagonistas. La patinadora artística estadounidense ya supo lo que es colgarse el oro en Milano Cortina 2026, cuando la obtuvo en la prueba por equipos.

Ahora, en el onceavo día de actividades de esta justa olímpica invernal , vuelve a acaparar las miradas en la Arena de patinaje sobre hielo de Milán al presentarse en el programa corto, lo que es el primer escalón para alcanzar la gloria olímpica por segunda vez en su carrera.

Apenas con 16 años deslumbró en Beijing 2022, pero el camino a su consolidación en Milano Cortina 2026 no fue en línea recta.

Alysa Liu, durante la premiación de la prueba por equipos de Milano Cortina 2026. Imagen Getty Images

¿Quién es Alysa Liu? La patinadora prodigio que pasó del retiro a la gloria olímpica en Milano Cortina 2026

Alysa Liu nació en Clovis, en el Valle Central de California, una región de inmigrantes, en su mayoría mexicanos, y cuya producción agrícola y ganadera es crítica para la alimentación de Estados Unidos.

Liu es hija de inmigrantes chinos. Su padre, Arthur Liu, fue exiliado de China en los años 90 por la persecución del régimen hacia los participantes del Movimiento de la Democracia de 1989.

Desde niña se le veían cualidades sobre el hielo. A los 13 años, Liu llamó la atención cuando se convirtió en la patinadora más joven en ganar el Campeonato Senior de Estados Unidos; a la edad de 14 volvería a abrazar el oro.

Una de sus medallas más especiales fue la que consiguió en el Campeonato Mundial de Montpellier 2022, cuando quedó tercera en patinaje individual.

Ese año probó suerte como atleta olímpica debutante al representar a su país en Beijing 2022. Con 16 años se convirtió en uno de los elementos más cortos de edad de la delegación.

En aquella ocasión quedó séptima en el individual femenino, y cuando todos pensaban que seguiría recolectando triunfos hasta volver a una justa olímpica invernal, sucedió lo impensado.

El retiro tempranero de Alysa Liu

Por agotamiento físico y mental, Alysa Liu le dio una pausa a su carrera por tiempo indeterminado apenas en abril de 2022.

La angustia entre los aficionados a este deporte desapareció cuando regresó a competir para la temporada 2024-25, donde demostró que su destino estaba escrito en el hielo.

Y es que, ya renovada, ganó el Grand Prix Final y el Campeonato Mundial llevado a cabo en Boston.

Con este último logro, se consagró como la primera mujer de Estados Unidos en alcanzar lo más alto del podio de este campeonato en individuales desde 2006.

¿A qué hora compite nuevamente Alysa Gu en Milano Cortina 2026?

Tras su participación en el programa corto de este martes en el patinaje artístico individual, Liu esperará un par de días para tratar de convertirse en doble campeona olímpica de Milano Cortina 2026.

Alysa Liu se presentará en el programa libre el jueves, 19 de febrero al filo del mediodía.