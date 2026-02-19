    Juegos Olímpicos

    Juegos Olímpicos: ¡Locura total! Zhongyan Ning impide dos tricampeonatos en patinaje de velocidad

    Ning sorprendió a todos, pues pese a no ser favorito para llevarse medallas, se quedó con el oro e impidió el tricampeonato de Jordan Stolz y de Kjeld Nuis en Milano Cortina 2026.

    Por:
    Ricardo Escartín
    Video Jordan Stolz es sorprendido por el chino Zhongyan Ning en los 1500 m. de velocidad

    Zhongyan Ning, de China, se impuso en los 1,500 metros de patinaje de velocidad de Milano Cortina 2026 , y conquistó el oro con récord olímpico incluido, al detener el reloj en 1:41.98.

    El resultado es muy especial para el chino, pues fue él quien impidió el tricampeonato del estadounidense Jordan Stolz en esta justa olímpica invernal, tras haberlo hecho en los 500 y 1000 metros, con dos récords olímpicos incluídos.

    También impidió la triple corona del neerlandés Kjeld Nuis, pues en esta prueba obtuvo oro en Pyeongchang 2018, así como en Beijing 2022, donde impuso récord olímpico y que antes de su participación fue roto por su compatriota Joep Wennemars momentos atrás.

    Para esta prueba, Ning salió por dentro en la pareja 13 junto con Nuis.

    La carrera fue muy ajustada al inicio, pero desde los 1100 metros el chino ya no soltó el primer puesto y se despegó del neerlandés con un cierre explosivo para obtener el mejor tiempo de la competencia.

    Pese a que no logró la presea dorada, Nuis estuvo presente en el podio al colgarse el bronce con 1:42.82.

    Ning impidió otro tricampeonato cuando Stolz salió por dentro en el par 15 en contra del noruego Peder Kongshaug.

    Pese a que el estadounidense voló en la pista, no pudo romper el tiempo del chino y se tuvo que conformar con la plata al haber pausado el crono en 1:42.75.

