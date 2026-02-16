Milano Cortina 2026 ¡Legendaria! Eleana Meyers Taylor es la reina del bobsled en Milano Cortina 2026 La estadounidense obtuvo la sexta medalla olímpica de su trayectoria en cerrada final del bobsled de Milano Cortina 2026; máxima ganadora de medallas.



La estadounidense Eleana Meyers Taylor se mostró imparable en el monobob femenil del bobsled en e l décimo día de actividades de Milano Cortina 2026, al adjudicarse el oro y haber hecho un tiempo combinado de cuatro descensos de 3:57.93.

Además, con este resultado obtiene su sexto metal olímpico al hilo en cinco Juegos Olímpicos de Invierno, desde Vancouver 2010 hasta Milano Cortina 2026, lo que la consolida como la máxima ganadora de medallas en este deporte.

La plata la abrazó la alemana Laura Nolte, que estuvo cerca de acariciar los más alto del podio por apenas cuatro centésimas menos rápida que Taylor.

Una buena jornada es la que vivió Estados Unidos en el Centro de Deslizamiento de Cortina, ya que lograron el 1-3 debido a que Kaillie Humphries Armbruster pisó el peldaño más bajo del podio al detener el crono en 3:58.05.

Humphries también se consolida como la segunda deportista de bobsled más exitosa en la historia, con cinco preseas.

Al momento del descenso de Nolte, Taylor se mantenía en el primer puesto, acariciando lo que sería el primer oro en su carrera.

Pero Nolte tenía la oportunidad de despojarle el título y traducirse como la única medalla de oro que le faltaba a su país para completar su colección histórica en todas las competiciones de bobsled.

Pese al buen impulso de su trineo en la zona de salida, su conducción a lo largo del circuito hizo que su tiempo fuera más lento a comparación de la estadounidense, por lo que tuvo que conformarse con la plata.

Estados Unidos es el rey del monobob



Con esto, Estados Unidos tiene ya cuatro medallas olímpicas desde que esta disciplina formó parte del calendario olímpico por primera vez en Beijing 2022. Para esa edición, Taylor obtuvo la plata.