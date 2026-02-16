Milano Cortina 2026 Austria se beneficia del mal clima en salto de esquí Súper por equipos Cuando se desarrollaba la Ronda Final, las autoridades decidieron cancelar la competencia de salto de esquí y declarar a Austria, Polonia y Noruega como los ocupantes del podio.

Por: Ricardo Escartín Síguenos en Google

Video ¡Increíble! Se entregan medallas sin que se dispute la Final

La intensa nieve fue el factor adverso para algunas pruebas en el décimo día de competencias de Milano Cortina 2026 , una de ellas fue el salto de esquí Súper por equipos masculino, donde la Ronda Final fue cancelada en pleno desarrollo de competencia por el clima.

PUBLICIDAD

Los primeros puestos de la Ronda Final fueron ocupados por Alemania, Eslovenia y Polonia, por quienes sus dos atletas completaron sus dos saltos.

Al momento que Kristoffer Eriksen Undal iba a realizar su salto para Noruega, las autoridades detuvieron la competencia y luego la cancelaron por la cantidad de nieve que caía en el trampolín largo de Pedrazzo.

Austria se quedó con el oro tras ser el líder por dos rondas. Imagen Getty Images

Entonces… ¿cómo se resolvieron las medallas?

En este caso, para resolver las medallas se dictaminó tomar los resultados de la segunda ronda, la cual se desarrolló previo a la Ronda Final.

De tal manera que Austria, de la mano de Jan Hoerl y Stephan Embacher, amarraron la medalla de oro luego de obtener 568.7 puntos en dos saltos.

Por su parte, la dupla formada por Pawel Wasek y Kacper Tomasiak se adjudicaron la plata para Polonia luego de sembrar 547.3 puntos.

El lugar más bajo del podio fue para Noruega por los saltos de Johann Andre Forfang y Kristoffer Eriksen Sundal, al obtener 538.0 puntos.

La competencia le resultó amarga a Alemania, pues pasó del primer puesto en la Ronda Final a quedar fuera de la zona de medallas, al haber quedado cuarta con 537.7 en la segunda ronda.

Eslovenia también fue otro de los desplazados al haber pasado de la segunda posición a quedar en el quinto sitio, pues alcanzaron 536.1 en la segunda ronda.

A Polonia se le fue el susto luego de haber quedado tercera en la Ronda Final, pues podía perder el podio debido a que faltaban otras naciones por competir, entre ellas Austria, una de las grandes favoritas.