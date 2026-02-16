    Milano Cortina 2026

    Austria se beneficia del mal clima en salto de esquí Súper por equipos

    Cuando se desarrollaba la Ronda Final, las autoridades decidieron cancelar la competencia de salto de esquí y declarar a Austria, Polonia y Noruega como los ocupantes del podio.

    Por:
    Ricardo Escartín
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Increíble! Se entregan medallas sin que se dispute la Final

    La intensa nieve fue el factor adverso para algunas pruebas en el décimo día de competencias de Milano Cortina 2026, una de ellas fue el salto de esquí Súper por equipos masculino, donde la Ronda Final fue cancelada en pleno desarrollo de competencia por el clima.

    PUBLICIDAD

    Los primeros puestos de la Ronda Final fueron ocupados por Alemania, Eslovenia y Polonia, por quienes sus dos atletas completaron sus dos saltos.

    Al momento que Kristoffer Eriksen Undal iba a realizar su salto para Noruega, las autoridades detuvieron la competencia y luego la cancelaron por la cantidad de nieve que caía en el trampolín largo de Pedrazzo.

    Austria se quedó con el oro tras ser el líder por dos rondas.
    Austria se quedó con el oro tras ser el líder por dos rondas.
    Imagen Getty Images

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Estados Unidos golea a Suecia y regresa a la Final del hockey sobre hielo femenino
    1 mins

    Estados Unidos golea a Suecia y regresa a la Final del hockey sobre hielo femenino

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Tragedia en el slalom: Atle Lie McGrath deja ir un oro casi seguro en el slalom
    1 mins

    Tragedia en el slalom: Atle Lie McGrath deja ir un oro casi seguro en el slalom

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Lasse Gaxiola sufrió lesión en el entrenamiento previo al slalom
    1 mins

    Lasse Gaxiola sufrió lesión en el entrenamiento previo al slalom

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¿En qué están inspirados los llamativos uniformes de competencia de México en Milano Cortina 2026?
    1 mins

    ¿En qué están inspirados los llamativos uniformes de competencia de México en Milano Cortina 2026?

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Xandra Velzeboer completa doblete en el patinaje de velocidad de pista corta
    1 mins

    Xandra Velzeboer completa doblete en el patinaje de velocidad de pista corta

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Lasse Gaxiola no logra terminar su prueba y México se despide de Milano Cortina 2026
    1 mins

    Lasse Gaxiola no logra terminar su prueba y México se despide de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy lunes 16 de febrero: Eventos retrasados por nevada
    18 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy lunes 16 de febrero: Eventos retrasados por nevada

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: lunes 16 de febrero, Lasse Gaxiola vuelve a escena
    1 mins

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: lunes 16 de febrero, Lasse Gaxiola vuelve a escena

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Stroem sorprende a favorita para firmar segundo oro en Milano Cortina 2026
    1 mins

    Stroem sorprende a favorita para firmar segundo oro en Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Nuevo drama en Juegos Olímpicos: fuerte accidente conmociona a Milano Cortina 2026
    1 mins

    Nuevo drama en Juegos Olímpicos: fuerte accidente conmociona a Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Entonces… ¿cómo se resolvieron las medallas?

    En este caso, para resolver las medallas se dictaminó tomar los resultados de la segunda ronda, la cual se desarrolló previo a la Ronda Final.

    De tal manera que Austria, de la mano de Jan Hoerl y Stephan Embacher, amarraron la medalla de oro luego de obtener 568.7 puntos en dos saltos.

    Por su parte, la dupla formada por Pawel Wasek y Kacper Tomasiak se adjudicaron la plata para Polonia luego de sembrar 547.3 puntos.

    El lugar más bajo del podio fue para Noruega por los saltos de Johann Andre Forfang y Kristoffer Eriksen Sundal, al obtener 538.0 puntos.

    La competencia le resultó amarga a Alemania, pues pasó del primer puesto en la Ronda Final a quedar fuera de la zona de medallas, al haber quedado cuarta con 537.7 en la segunda ronda.

    Eslovenia también fue otro de los desplazados al haber pasado de la segunda posición a quedar en el quinto sitio, pues alcanzaron 536.1 en la segunda ronda.

    A Polonia se le fue el susto luego de haber quedado tercera en la Ronda Final, pues podía perder el podio debido a que faltaban otras naciones por competir, entre ellas Austria, una de las grandes favoritas.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos Olímpicos de InviernoJuegos Olímpicos