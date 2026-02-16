Milano Cortina 2026 Juegos Olímpicos: Eileen Gu cede reinado olímpico en Milano Cortina 2026 La competidora y modelo de China se queda con la plata y la canadiense Oldham con la gloria en el big air del esquí acrobático.

Video ¡Millones bien desquitados! De modelo a nueva medalla en Milano Cortina 2026

La canadiense Megan Oldham se impuso a Eileen Gu, una de las competidoras más reconocidas en los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026, esto dentro de una dramática Final del big air femenil en el esquí acrobático.

Gu, campeona olímpica en Beijng 2022, pudo colarse al podio, aunque no le alcanzó para desplazar a una Oldham superior y que consiguió el oro en sus dos primeros saltos.

Eileen Gu, la atleta mejor pagada de estos Juegos Olímpicos de Invierno y quien ya había conquistado medalla en Milano Cortina 2026, logró sacar un último salto espectacular en su tercera carrera para colgarse al menos la plata.

Video ¡Espectáculo puro! Oldham gana la partida a Gu

Se trata de una esquiadora mediática, modelo y millonaria, además de que ha sabido abrirse paso en las competiciones olímpicas.

El bronce fue para Flora Tabanelli de Italia, quien también en su último salto pudo meterse de forma agónica al podio en una competencia que tuvo contratiempos.

La Final de big air femenil en el esquí acrobático sufrió retrasos que, incluso, hacían que pareciera complicada la celebración de la prueba en el norte de Italia.