    Milano Cortina 2026

    Agenda olímpica Milano Cortina 2026: martes 17 de febrero

    Seis disciplinas entregarán preseas en el Día 11 de competencias de Milano Cortina 2026, a desarrollarse el martes 17 de febrero. Revisa la agenda de eventos deportivos.

    TUDN
    Video Prepárate! Así puedes ver los Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026

    El Día 11 de competencias de Milano Cortina 2026 nos entregará siete nuevos podios en la lucha los países por ascender en el medallero en seis disciplinas. Te presentamos los eventos más importantes que podrás disfrutar este martes 17 de febrero.

    Combinada nórdica

    🥇 6:45 am: Trampolín gigante Gundersen individual / 10 km. cross-country

    Snowboard


    🥇 6:00 am: Snowboard slopestyle (F)

    Biatlón


    🥇 7:30 am: Relevos 4 x 7.5 km (M)

    Patinaje de velocidad


    🥉 9:22 am: Persecución por equipos (M) - Final B
    🥇 9:28 am: Persecución por equipos (M) - Final A
    🥉 9:41 am: Persecución por equipos (F) - Final B
    🥇 9:47 am: Persecución por equipos (F) - Final A

    Esquí acrobático


    🥇 12:30 pm: Big Air (M) - Final

    Bobsled


    🥇 2:05 pm: Doble masculino - serie 4

