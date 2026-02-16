Milano Cortina 2026 Conoce a Eileen Gu: la multimillonaria modelo y deportista que compite en Milano Cortina 2026 Eileen Gu es una de las caras más famosas de los Juegos Olímpicos y la mejor pagada en el magno certamen invernal.

Eileen Gu es una de esas figuras que destacan no solamente por su palmarés en Juegos Olímpicos de Invierno, donde tiene cuatro medallas, de las cuales una de plata la cosechó en la prueba de slopestyle del esquí acrobático de Milano Cortina 2026.

Y es que la representante de China también se diferencia del resto por su billetera, ya que es considerada como una de las atletas mejor pagadas del mundo con un ingreso de 23 millones de dólares al recorte de 2025, según la revista Forbes.

Conoce a continuación el origen de sus ingresos.

¿Quién es Eileen Gu, una de las atletas mejor pagadas del mundo?

La joven de apenas 22 años es una de las caras más conocidas por sus contratos con importantes marcas de presencia global.

Ha tenido el privilegio de formar parte de las campañas publicitarias más importantes de Porsche, Tiffany & Co, Victoria Secret, Louis Vuitton, TCL (patrocinadores de esta edición olímpica invernal), entre otras.

De los 23 millones que ostenta, solo 100 mil dólares provienen de su carrera como esquiadora acrobática, donde compite en halfpipe, slopestyle y Big Air.

También ha sido la cara de importantes revistas de moda en China y en el mundo, como Vogue, Bazaar, InStyle, así como Time, una de las revistas estadounidenses de noticias más importantes.

Eileen Gu, quien nació en la ciudad estadounidense de San Francisco, pero que decidió vestir los colores del país oriental por su madre, también es un fenómeno en las redes sociales.

En Instagram tiene 2.2 millones; 7 millones en Weibo; y 20 millones en Douyin, siendo estas dos últimas redes de origen china.

Según la misma revista, Gu está ubicada en el cuarto puesto de atletas femeninas mejor pagadas, por detrás de las tenistas Coco Gauff, Aryna Sabalenka e Iga Świątek, con 33, 30 y 25.1 millones de dólares, respectivamente.

Con la plata obtenida en Milano Cortina 2026, la esquiadora acrobática asiática se convierte en la máxima ganadora de preseas olímpicas de China, con tres, empatando Xu Mengtao y puede sumar dos más cuando compita en Big Air y Halfpipe.