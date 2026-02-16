Milano Cortina 2026 Japón conquista el patinaje artístico de parejas de Milano Cortina 2026 Riku Miura y Ryuichi Kigara hicieron una rutina prácticamente perfecta en el programa libre para saltar del quinto lugar en el programa corto a la medalla de oro en el patinaje artístico por parejas.

Riku Miura y Ryuichi Kigara rozaron la perfección para saltar del quinto lugar a la medalla de oro en el patinaje artístico por parejas de Milano Cortina 2026.

Los japoneses estuvieron sentados en las sillas de los líderes durante los últimos cuatro turnos mirando como las parejas que los superaron en la primera etapa de la prueba no pudieron superarlos esta vez.

Una puntuación de 158.13 los catapultó al primer lugar provisional, con una ejecución soberbia del Toeloop triple+Axel doble+Axel doble+SEQ, para 12 puntos técnicos, que los inundó de confianza desde el inicio de su rutina.

Riku Miura (centro) y Ryuichi Kigara (izq.), eufóricos tras conocer su puntuación de la rutina libre. Imagen Getty Images



En el penúltimo turno, los georgianos Anastasiia Metelkina y Luka Berulava volvieron a meter la segunda mejor rutina, como lo hicieron en el programa corto, pero sus 146.29 puntos los dejaron cortos de los 231.24 totales de los japoneses.

Alemania, con Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin, tuvo en su poder la oportunidad de ganar la medalla de oro, pero un par de fallas al inicio de su rutina los rezagaron al bronce.