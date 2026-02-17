    Milano Cortina 2026

    Canadá e Italia se imponen en la persecución del patinaje de velocidad

    Canadá e Italia se llevaron las Finales A de persecución del patinaje de velocidad con demostraciones de explosividad en el último kilómetro de sus competencias.

    Por:Ricardo Otero
    Video Canadá remonta para el oro en persecución de velocidad femenina

    Canadá e Italia se llevaron las medallas de oro en las Finales de persecución del patinaje de velocidad de Milano Cortina 2026.

    En la Final femenina, Canadá vino de atrás para superar a Países Bajos por casi un segundo, específicamente por 96 centésimas, tras cruzar la meta con tiempo de 2:55.81.

    Después de 1,400 metros, las norteamericanas tenían una desventaja de 0.11 segundos, pero Ivanie Blondin, Valerie Maltais e Isabelle Weidemann aceleraron el paso en el último kilómetro para llevarse la victoria.

    Previamente, Japón venció a Estados Unidos por 3.50 segundos para quedarse con el bronce.

    Video Italia arrasa con EEUU en la persecución de patinaje de velocidas masculina

    Una contundente y sorpresiva victoria de Italia en hombres

    La Final masculina tuvo un desenlace inesperado, no solo por quién la ganó, sino también por la forma.

    Italia arrasó a Estados Unidos, los poseedores del récord mundial, por una diferencia de 4.51 segundos, tras cruzar la meta con tiempo de 3:39.20.

    Las dos escuadras se mantuvieron parejas en la primera mitad de la competencia, pero en el último kilómetro se desfondaron los norteamericanos.

    Davide Ghiotto, Andrea Giovannini y Michele Malfatti cruzaron la meta prácticamente sin presión.

    La Final por el bronce fue mucho más reñida, pues China derrotó a los Países Bajos con ventaja de solo 9 centésimas de segundo.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

