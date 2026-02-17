    Milano Cortina 2026

    ¡Y con desventaja! Jens Luraas Oftebro se proclama bicampeón olímpico tras salir quinto en combinada nórdica

    Jens Luraas Oftebro realizó una remontada explosiva para convertirse en bicampeón, esta vez en el trampolín gigante con 10 km, al igual que le ocurrió días antes en el trampolín normal.

    Ricardo Escartín
    Video Segundo oro para Jens Luraas Oftebro en la combinada nórdica

    El dueño de la combinada nórdica tiene un solo nombre: Jens Luraas Oftebro. El representante de Noruega se convirtió en bicampeón olímpico, esta vez con la desventaja de salir quinto. Pausó el crono en 24:45.0., en el trampolín gigante con 10 km individual masculino, en el onceavo día de actividades de Milano Cortina 2026.

    Este panorama lució similar para él días antes, cuando en la prueba del trampolín normal con 10 km individual tuvo que salir séptimo para finalmente llegar en el primer sitio y con esto abrazar su primer oro.

    Para esta ocasión, Oftebro tuvo que largar quinto ya que en su salto alcanzó una distancia de 132.5 metros, siendo merecedor de una calificación adversa de 144.6 puntos.

    El duelo explosivo entre Lamparter, Oftebro y Herola


    Aún con la desventaja, el noruego fue escalando lugares hasta que en el kilómetro 5 se colocó en la zona de los líderes con el austriaco Johannes Lamparter, quien salió en el segundo puesto por realizar un salto de 148.0 puntos, e Ilkka Herola, de Finlandia, quien también tuvo que realizar un esfuerzo considerable al salir séptimo por su salto que fue merecedor de 141.9 puntos.

    Desde el kilómetro 5 hasta los últimos metros del recorrido, los tres se despegaron del resto de competidores.

    Finalmente, Oftebro hizo un esfuerzo explosivo en el último ascenso, para posteriormente llegar muy separado de Lamparter y Herola. Al saber su ventaja, en el último tramo bajó el ritmo, levantó las manos en señal de celebración y llegó a la meta con un tiempo de 24:45.0.

    Lamparter presionó hasta los últimos momentos pero finalmente se quedó con la plata con 5.9 segundos más que el primer puesto.

    El que completó el podio fue Herola, al llegar 14.8 segundos después que Oftebro.

