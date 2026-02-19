    Milano Cortina 2026

    ¡Remontada cardíaca! Estados Unidos vence a Canadá por 2-1 en hockey femenil

    En una final dramática, Megan Keller fue la responsable de meter el gol de oro en el overtime y con ello imponerse ante Canadá por 2-1.

    Por:
    Ricardo Escartín
    add
    Síguenos en Google
    Video Suiza se va hasta lo último y se lleva el bronce en hockey femenino

    Canadá tenía el oro en sus manos, pero un gol de Megan Keller en el overtime terminó por arrebatarlo para Estados Unidos y consumar la remontada por 2-1, en el hockey femenil de Milano Cortina 2026.

    PUBLICIDAD

    La Arena Milano Santagiulia fue el escenario de un nuevo capítulo de este clásico. Con esta, ya son seis las finales en las que estos países han disputado el oro a lo largo de la historia.

    La rivalidad ha sido constante, pues desde Vancouver 2010 y hasta la presente edición, se han enfrentado al hilo en la final.

    Más sobre Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Pietro Sighel, el patinador que ganó con el trasero... literalmente
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Pietro Sighel, el patinador que ganó con el trasero... literalmente

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: ¡Locura total! Zhongyan Ning impide dos tricampeonatos en patinaje de velocidad
    1 mins

    Juegos Olímpicos: ¡Locura total! Zhongyan Ning impide dos tricampeonatos en patinaje de velocidad

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Emocionante victoria de Suiza sobre Suecia por el bronce del hockey sobre hielo
    1 mins

    Emocionante victoria de Suiza sobre Suecia por el bronce del hockey sobre hielo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: Combinada nórdica de infarto y Noruega suma oro por medio segundo
    1 mins

    Juegos Olímpicos: Combinada nórdica de infarto y Noruega suma oro por medio segundo

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Histórico! 54 años después, España vuelve a colgarse un oro en Juegos Olímpicos de Invierno
    2 mins

    ¡Histórico! 54 años después, España vuelve a colgarse un oro en Juegos Olímpicos de Invierno

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    España se sube al podio en los primeros eventos de esquí de montaña en Juegos Olímpicos
    2 mins

    España se sube al podio en los primeros eventos de esquí de montaña en Juegos Olímpicos

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy jueves 19 de febrero: cae nuevo récord olímpico
    10 Historias
    Liveblog

    Juegos Olímpicos de Invierno 2026 EN VIVO: Programación, medallas y resultados hoy jueves 19 de febrero: cae nuevo récord olímpico

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: jueves 19 de febrero
    1 mins

    Agenda Juegos Olímpicos Milano Cortina 2026: jueves 19 de febrero

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    Juegos Olímpicos: emotivo podio con dos hermanos en el patinaje de velocidad de Milano Cortina
    1 mins

    Juegos Olímpicos: emotivo podio con dos hermanos en el patinaje de velocidad de Milano Cortina

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026
    ¡Allez Julia Simon! Francia domina el biatlón de Milano Cortina 2026
    1 mins

    ¡Allez Julia Simon! Francia domina el biatlón de Milano Cortina 2026

    Juegos Olimpicos de Invierno Milano Cortina 2026

    Un minuto después de comenzar el segundo periodo, Canadá rompió el cero con el gol de Kristin O´neill al minuto 19:06, luego de la asistencia de Laura Stacey por el sector derecho.

    Las estadounidenses estuvieron por momentos cerca de empatar, pero la defensiva canadiénse y la portera Ann-Renee Desbiens hicieron un trabajo destacado para evitarlo.

    Ya en el tercer periodo, y a 2:04 minutos de terminar el partido, Hilary Knight empató con un disparo por el medio y a la larga distancia para amarrar el overtime.

    El gol de oro lo hizo Megan Keller

    En el overtime, Megan Keller realizó un autopase magistral por la izquierda que terminó quitándose a Claire Thompson para posicionarse de frente a la portería y realizar el gol de oro.

    Una de las figuras del encuentro fue la capitana Hilary Knight, no solamente por el tanto del empate, sino porque sumó su quinta presea en cinco citas invernales.

    Sólo tenía un oro conseguido en Pyeongchang 2018; ahora obtiene su segundo metal dorado, en su quinta y última participación olímpica.

    De esta manera, Estados Unidos impidió el bicampeonato que Canadá venía construyendo desde Beijing 2022. El bronce fue para Suiza luego de derrotar a Suecia por 2-1.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

    Relacionados:
    Milano Cortina 2026Juegos OlímpicosJuegos Olímpicos de Invierno