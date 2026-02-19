Milano Cortina 2026 ¡Remontada cardíaca! Estados Unidos vence a Canadá por 2-1 en hockey femenil En una final dramática, Megan Keller fue la responsable de meter el gol de oro en el overtime y con ello imponerse ante Canadá por 2-1.

Canadá tenía el oro en sus manos, pero un gol de Megan Keller en el overtime terminó por arrebatarlo para Estados Unidos y consumar la remontada por 2-1, en el hockey femenil de Milano Cortina 2026.

La Arena Milano Santagiulia fue el escenario de un nuevo capítulo de este clásico. Con esta, ya son seis las finales en las que estos países han disputado el oro a lo largo de la historia.

La rivalidad ha sido constante, pues desde Vancouver 2010 y hasta la presente edición, se han enfrentado al hilo en la final.

Un minuto después de comenzar el segundo periodo, Canadá rompió el cero con el gol de Kristin O´neill al minuto 19:06, luego de la asistencia de Laura Stacey por el sector derecho.

Las estadounidenses estuvieron por momentos cerca de empatar, pero la defensiva canadiénse y la portera Ann-Renee Desbiens hicieron un trabajo destacado para evitarlo.

Ya en el tercer periodo, y a 2:04 minutos de terminar el partido, Hilary Knight empató con un disparo por el medio y a la larga distancia para amarrar el overtime.

El gol de oro lo hizo Megan Keller

En el overtime, Megan Keller realizó un autopase magistral por la izquierda que terminó quitándose a Claire Thompson para posicionarse de frente a la portería y realizar el gol de oro.

Una de las figuras del encuentro fue la capitana Hilary Knight, no solamente por el tanto del empate, sino porque sumó su quinta presea en cinco citas invernales.

Sólo tenía un oro conseguido en Pyeongchang 2018; ahora obtiene su segundo metal dorado, en su quinta y última participación olímpica.

De esta manera, Estados Unidos impidió el bicampeonato que Canadá venía construyendo desde Beijing 2022. El bronce fue para Suiza luego de derrotar a Suecia por 2-1.