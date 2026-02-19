    Milano Cortina 2026

    Juegos Olímpicos: Pietro Sighel, el patinador que ganó con el trasero... literalmente

    En Milano Cortina 2026 se da una de las imágenes más insólitas en la historia de los Juegos Olímpicos.

    Por:Fernando Vázquez
    Video Ganó por un trasero... literalmente: ojo a cómo cruzó la meta en el patinaje olímpico


    Pietro Sighel, patinador italiano, dio una de las imágenes más insólitas en la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno después de regalar un par de Finales que dieron la vuelta al mundo en Milano Cortina 2026.

    Sighel participó primero en la Final de relevos mixtos en el patinaje de velocidad en pista corta en los primeros días de Milano Cortina, competencia en la que tanto él como el equipo de Italia ganaron la medalla de oro.

    Pietro fue el último relevo y, al verse ganador, se dio el lujo de cruzar la meta de espaldas, en una estampa que quedará para la historia.

    Días después, ya en la prueba individual de los 500 metros del patinaje de velocidad en pista corta, se dio un hecho similar, aunque originado por circunstancias muy distintas.

    En la serie 2en donde le tocó competir, Sighel casi es arrastrado en su heat por otros patinadores quienes acabaron por caer por completo en el hielo, pero el italiano evitó la caída, aunque tuvo que entrar a la meta con el trasero por delante.

    La imagen se volvió viral, además de que gracias a eso, Sighel logró clasificar en esa serie a la siguiente ronda, si bien sería eliminado en Semifinales.

    Recuerda que toda la actividad olímpica AL INSTANTE la puedes disfrutar en ViX.

